Название для первой АЭС в Казахстане выберут из более чем 28 тысяч предложений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Конкурс по выбору названия для первой атомной электростанции в Казахстане, которая будет построена на берегу озера Балхаш, вышел на завершающий этап. Об этом председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил в кулуарах Акорды.

По его словам, на сегодняшний день от граждан страны поступило свыше 28 тысяч заявок.

«Проявлен очень большой интерес. Сейчас совместно с АО „НИТ“ проводится глубокая аналитическая работа по структуре поступивших предложений. Мы хотим понять распределение заявок по регионам, возрастным и гендерным группам. После этого состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором и будет определено окончательное название станции», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что на данном этапе преждевременно говорить о фаворитах, поскольку среди предложений встречаются как отсылки к истории и географии Казахстана, так и имена выдающихся личностей, современные и технологичные наименования.

«Очень много популярных вариантов. Не хотел бы озвучивать их,чтобы не повлиять на мнение членов комиссии», - добавил глава агентства.

Алмасадам Саткалиев напомнил, что конкурсная комиссия определила ряд критериев, которым должно соответствовать название. Среди них - массовость, соответствие имиджу атомной отрасли, отражение культурно-исторической ценности для казахстанского народа. Также важно, чтобы название было благозвучным, лаконичным и легко воспринималось на казахском, русском и английском языках.

Кроме того, Алмасадам Саткалиев сообщил, что российская госкорпорация «Росатом» приступила к проектно-изыскательным работам на площадке будущей АЭС.

«Пробурено более 70 скважин глубиной от 30 до 150 метров, взяты пробы грунта, проведены предварительные сейсмические и картографические исследования. Все данные войдут в технико-экономическое обоснование», - пояснил он.

Согласно стандартам МАГАТЭ, на проведение исследовательских работ, детальный инжиниринг и разработку проектной документации потребуется около 18 месяцев. По итогам этого этапа будут определены точные координаты размещения станции, а также параметры инженерной инфраструктуры и рабочего поселка.

Особое внимание будет уделено вопросам казахстанского содержания проекта - определению перечня оборудования, которое может быть произведено на территории страны, и того, что будет закупаться за рубежом. Все эти аспекты войдут в итоговую проектную документацию.