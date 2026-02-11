Власти страны сделали важный шаг на пути восстановления своей атомной энергетики, перезапустив шестой энергоблок крупнейшей в мире атомной электростанции по установленной мощности — впервые почти за 14 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима-1», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Tepco

Реактор расположен на АЭС «Касивадзаки–Карива» в префектуре Ниигата. Объект эксплуатируется компанией Tokyo Electric Power Company (Tepco).

Реактор вновь запустили 9 февраля 2026 года после более чем десятилетнего простоя. Его остановка последовала за аварией 2011 года на «Фукусиме», когда цунами высотой около 15 метров вывело из строя системы электроснабжения и охлаждения.

«Мы продолжим проводить проверки целостности оборудования станции в условиях реальной работы на паре, одновременно добросовестно и в полном объеме отвечая на инспекции Агентства по ядерному регулированию», — заявили представители Tepco.

Усовершенствованный реактор мощностью 1356 мегаватт запустили в 14:00 по местному времени, а достижение критичности было подтверждено чуть более чем через час — в 15:20. Критичность означает состояние, при котором в реакторе поддерживается самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция.

Изначально реактор уже запускался вечером 21 января 2026 года, однако вскоре после полуночи 22 января сработала сигнализация в системе контроля управляющих стержней, что привело к остановке извлечения одного из них.

В результате перезапуск энергоблока приостановили, пока проводилось расследование причин срабатывания тревоги. В Tepco сообщили, что после возобновления работ давление в реакторе будет повышаться постепенно. Генерацию и передачу электроэнергии планируется возобновить 16 февраля.

Затем реактор временно остановят 20 февраля или позже для дополнительной проверки на наличие возможных отклонений перед финальной инспекцией Агентства по ядерному регулированию. Начало коммерческой эксплуатации намечено на 18 марта.