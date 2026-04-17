Китай введет в эксплуатацию 7 атомных энергоблоков в этом году

11
Айман Аманжолова
корреспондент

КНР стал мировым лидером по мощности атомной энергетики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на China Daily

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Суммарная установленная мощность атомных электростанций в Китае составила 125 млн кВт, что позволило стране занять первую позицию в мировом рейтинге по данному показателю.

Как передает Report, такие данные содержатся в "Докладе о развитии ядерной энергетики Китая за 2026 год" (Синяя книга), подготовленном и обнародованном Китайской ассоциацией ядерной энергетики.

Из документа следует, что на территории КНР в режиме коммерческой эксплуатации функционируют 60 энергоблоков АЭС. Помимо этого, 36 энергоблоков находятся в процессе строительства - это составляет более половины всех сооружаемых ядерных реакторов на планете. Еще 16 энергоблоков уже прошли процедуру государственного одобрения и находятся в ожидании начала строительных работ.

В докладе указывается, что в 2026 году Китай приступил к возведению двух новых энергоблоков, а до завершения текущего года намерен ввести в эксплуатацию семь установок.

Китай продолжит сохранять лидирующие позиции в мире по масштабам строительства ядерной энергетики, играя важную роль в оптимизации национальной энергетической структуры и поддержке более широких целей зелёного перехода страны.

 

