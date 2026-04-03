По словам первого зампреда кабмина Данияра Амангельдиева, вопрос АЭС напрямую связан с будущим энергетики страны. Также на текущем этапе речь не о запуске проекта, а о подготовке — развитии необходимой инфраструктуры и обучении специалистов.

«Мы сотрудничаем с «Росатомом» по созданию инфраструктуры и подготовке кадров. Только после этого можно будет рассматривать вопрос строительства», — отметил он.

Данияр Амангельдиев подчеркнул, что окончательное решение будут принимать с участием граждан. Вопрос планируют вынести на референдум.

«Мы будем советоваться с народом — идти ли в ногу со временем или нет», — заявил он.

На этом фоне Кыргызстан может повторить путь Казахстана, где в 2024 году прошёл референдум по АЭС, и граждане поддержали строительство станции. Генподрядчиком первой АЭС в стране выступает Росатом.

Если решение о референдуме будет принято, это станет одним из ключевых шагов в энергетической стратегии Кыргызстана на ближайшие годы.