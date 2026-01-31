Участие французских компаний в атомной энергетике Казахстана обсудили в Париже

8

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в рамках рабочей поездки во Французскую Республику провел в Париже серию двусторонних встреч с представителями государственных органов и ведущих французских компаний атомной отрасли, передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В ходе переговоров с руководством компаний EDF, Framatome и Orano обсуждены перспективы сотрудничества и возможные форматы участия французских компаний в реализации атомно-энергетических проектов в Казахстане с учётом экономической целесообразности и долгосрочной устойчивости.

Состоялась встреча с руководством французского органа ядерного регулирования ASNR, в ходе которой рассмотрены вопросы государственного регулирования атомной отрасли, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также обмена опытом в соответствии с международными стандартами и рекомендациями МАГАТЭ. Стороны подчеркнули важность институциональной независимости регуляторов и выразили готовность к развитию экспертного сотрудничества.

Отдельное внимание уделено развитию кадрового потенциала. На встрече с исполнительным директором I2EN обсуждены подходы к подготовке специалистов для гражданского ядерного энергетического сектора Казахстана. Французская сторона представила предварительное видение программы поддержки, стороны договорились о дальнейшей совместной проработке дорожной карты по подготовке кадров.

Кроме того, проведены встречи с представителями Министерства Европы и иностранных дел, а также Министерства экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Франции, в ходе которых обсуждены вопросы расширения двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации.

Проведённые встречи подтвердили взаимную заинтересованность Казахстана и Франции в углублении стратегического партнёрства и реализации совместных проектов в сфере атомной энергетики.

#Казахстан #Франция #АЭС

Популярное

Все
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Цифровой двойник на поле боя
Притяжение Земли
Окончательное решение – за гражданами
Стихи, стоившие жизни
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Клуб «Таза» спешит на помощь
Дали служебное жилье
ИИ для сельского хозяйства
Продвигать главные ценности
Чемпионат страны определит лучших
С позиций демократического мышления
Депутаты рассмотрят международные договоры
Логика реформ
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Программа управляемых реформ
Пример для многих стран
Будет построена объездная дорога
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Жулдыз подключили к природному газу
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Инклюзивный центр в музее
Вплетены в историческую память
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Город задыхается… «в пределах нормы»
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного …
Совместный Механизм гражданской защиты создают в ОТГ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]