Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в рамках рабочей поездки во Французскую Республику провел в Париже серию двусторонних встреч с представителями государственных органов и ведущих французских компаний атомной отрасли, передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В ходе переговоров с руководством компаний EDF, Framatome и Orano обсуждены перспективы сотрудничества и возможные форматы участия французских компаний в реализации атомно-энергетических проектов в Казахстане с учётом экономической целесообразности и долгосрочной устойчивости.

Состоялась встреча с руководством французского органа ядерного регулирования ASNR, в ходе которой рассмотрены вопросы государственного регулирования атомной отрасли, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также обмена опытом в соответствии с международными стандартами и рекомендациями МАГАТЭ. Стороны подчеркнули важность институциональной независимости регуляторов и выразили готовность к развитию экспертного сотрудничества.

Отдельное внимание уделено развитию кадрового потенциала. На встрече с исполнительным директором I2EN обсуждены подходы к подготовке специалистов для гражданского ядерного энергетического сектора Казахстана. Французская сторона представила предварительное видение программы поддержки, стороны договорились о дальнейшей совместной проработке дорожной карты по подготовке кадров.

Кроме того, проведены встречи с представителями Министерства Европы и иностранных дел, а также Министерства экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Франции, в ходе которых обсуждены вопросы расширения двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации.

Проведённые встречи подтвердили взаимную заинтересованность Казахстана и Франции в углублении стратегического партнёрства и реализации совместных проектов в сфере атомной энергетики.