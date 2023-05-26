Консультации по бесплатной медпомощи можно будет получить в контакт-центре 1414

С 1 июня 2023 года по номеру 1414 казахстанцам будут предоставлять консультации по обязательному социальному медицинскому страхованию и получению медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Единый контакт-центр 1414 сможет проконсультировать граждан по получению бесплатной стоматологической помощи, о том, какие услуги входят в ОСМС, что можно получить в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и по другим. Кроме того, по номеру 1414 казахстанцы смогут подать жалобу на медицинскую организацию.

«Госкорпорацией совместно с Фондом социального медицинского страхования проведены подготовительные мероприятия по приему звонков по линии 1414. Теперь наши консультанты смогут помочь гражданам по вопросам ОСМС. Мы ожидаем, что передача функций колл-центра ФСМС в госкорпорацию позволит уменьшить количество переадресаций и повлияет на увеличение доступности, повышение качества предоставляемой информации», – прокомментировал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Отметим, что единый контакт-центр предоставляет консультацию по 1 318 государственным услугам, с учетом подвидов. Операторы консультируют касательно сервисов портала eGov.kz, системы eOtinish и по деятельности ЦОНов. Кроме того, линия 1414 принимает жалобы на обслуживание в ЦОНах, заявки на обслуживание лиц с инвалидностью.

Напомним, что с 1 апреля 2021 года функции Единого контакт-центра переданы в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». С этого времени было принято и обработано более 51,6 млн обращений. Процент дозвона клиентов вырос с 87 до 98%, время ожидания ответа операторов снизилось с 2 минут до 15 секунд. К слову, консультации по номеру 1414 осуществляются круглосуточно, звонки бесплатны как с мобильных, так и с городских телефонов.