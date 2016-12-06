Контент безопасный, полезный, нужный

«Правчас» был посвящен вопросам конкурентоспособности и развития отечественных СМИ. Красноречивым фоном заседания послужила организованная в холле выставка, на которой казахстанские СМИ представили свои медиапродукты.Открывая «правчас», Г. Исимбаева отметила, что за 25 лет Независимости нашей страны в сфере массовой информации и коммуникаций проведены коренные преобразования: созданы законодательная база, развитая система частных и государственных СМИ, современная техническая инфраструктура, рекламный рынок. В настоящее время в стране зарегистрировано 3 014 СМИ, из них только 24% – государственные.Надо сказать, что первый в своей министерской практике своего рода «ответ» перед депутатами глава вновь созданного министерства дал чрезвычайно развернутый и аргументированный. Более полутора часов длился «перекрестный опрос» министра, в ходе которого депутаты поднимали злободневные вопросы функционирования казах­станского медиарынка: недостаточный уровень доверия населения к государственным и не только СМИ, неэффективность механизмов госзаказа, неадаптированность системы образования к требованиям медиаиндустрии, переход в цифровой формат, создание мультимедийного контента, отсутствие подготовки менеджеров социальных СМИ, неготовность представителей органов власти работать в новых условиях, непонимание ими новых форматов коммуникаций.С некоторыми из озвученных претензий глава МИК согласился, напомнив, что при создании министерства Глава государства обозначил одну из задач – обеспечение благоприятных условий для развития казах­станских СМИ в русле ключевых глобальных тенденций. В данном направлении ведомством уже проведена определенная работа.– Министерством приняты меры по реформированию государственных СМИ в сфере телевидения, радио, печатных изданий и интернет-сайтов. Перед каждым из них поставлены определенные показатели, которых они должны достигнуть. Основной критерий – усилить зрительский и читательский интерес, – сказал Д. Абаев.В частности, принят ряд мер для развития конкурентоспособности государственных СМИ, в которой, к слову, усомнились некоторые депутаты, считая, что пресловутый госзаказ дает возможность таким СМИ жить комфортно и не напрягаясь – госзаказ и так будет. Как сказал Д. Абаев, государственные СМИ заставят повышать свой уровень в борьбе за внимание казахстанского читателя и зрителя. Так, в государственных печатных изданиях будут проводиться журналистские расследования – жанр, всегда привлекающий интерес. Государственные СМИ должны занять свою нишу, подчеркнул Д. Абаев. Также перед госСМИ поставлена задача повысить аналитическую составляющую, активное освещение ситуации в регионах.Из зарегистрированных в Казахстане средств массовой информации, несмотря на снижение читательского спроса на печатную продукцию, именно газеты и журналы составляют подавляющее большинство – это 84%, 9% – электронные СМИ и 7% – информационные агентства. Было проведено масштабное социо­логическое исследование, направленное на выявление медиапредпочтений казахстанцев и потребностей конкретных целевых аудиторий. На основе данных министерством были сформированы ключевые проекты по модернизации и систематизации национального информационного пространства. Соглас­но результатам замеров, 88% целевой аудитории выбирают для просмотра казахстанские телеканалы. При этом 53% из них делают это каждый день.– Наша задача – увеличить данную цифру, так как в современном мире теле- и радиовещание являются катализатором позитивных изменений в обществе. Растет его роль в формировании национальной идентичности, продвижении межэтнического согласия и социально-политической стабильности. Особая роль в этом процессе принадлежит телеканалу «Казахстан», детскому каналу «Балапан», национальному каналу «КазСпорт» и 14 региональным каналам во всех областях страны, – отметил Д. Абаев.Актуальный вопрос касательно публикаций с участием детей подняла депутат и детский омбудсмен Загипа Балиева. Она отметила, что всем СМИ в стране необходимо очень корректно подходить к темам, в которых фигурируют дети.– Сейчас всем СМИ без исключения надо обратить внимание на вопрос, когда мы освещаем ту или иную проблему, в которой оказался ребенок. Нельзя показывать фотографии ребенка или видео с ним без согласия на то родителей, – считает депутат.По информации Д. Абаева, озвученной в ходе интервью журналистам по итогам «правчаса», в казахстанское законодательство уже вносятся поправки, касающиеся защиты прав детей. Сейчас в возглавляемом им ведомстве идет работа по запрещению СМИ публиковать фотографии подвергшихся насилию детей, чей возраст не достиг 12 лет.– Возможно, мы придем к тому, чтобы полностью запретить обнародование личной информации о детях. Может быть, мы даже пойдем на то, что согласие родителей на публикацию будет не обязательным, то есть введем полный запрет. Потому что даже родители, законные представители не всегда осознают, какой ущерб это может принести ребенку через 10 лет. Это очень тонкая тема, но все должны понимать, что в первую очередь мы защищаем права ребенка, – сказал Д. Абаев.О том, что коммуникации нынче все чаще используются в качестве оружия массовой «прочистки мозгов», в своем выступлении говорил депутат и тележурналист Артур Платонов. По его мнению, сегодня построение информационного общества привело к усилению существовавших и появлению новых проблем и угроз информационной безопасности страны. Использование различных средств информационной войны и информационной экс­пансии стало неотъемлемым инструментом создания и решения политических конфликтов, отстаивания национальных интересов, информационная агрессия и экспансия вышли на качественно новый, тотальный уровень. И если раньше основным действенным ресурсом этого выступало телевидение, то сейчас все значительнее роль интернет-ресурсов.Экстремистскими и террористическими организациями и группами все активнее используются возможности глобальных информационно-коммуникационных сетей для пропаганды своей идеологии, вербовки и обучения единомышленников, поддержания связи и финансирования различных террористических групп.– Распространение радикальных идей различного толка среди молодежи Казахстана принимает угрожающий характер. Все чаще отмечаются случаи, когда юные граждане республики под влиянием целенаправленной пропаганды в сетях участвуют в деятельности незаконных вооруженных формирований в различных «горячих точках». Растет угроза использования компьютерных атак на информационные системы государства, а это – одно из важнейших террористических направлений, – отметил депутат.По его мнению, настала необходимость выработки новых концептуальных мер противодействия преступлениям в сфере информационных технологий, а именно: развитие системы управления информационной безопасностью, позволяющей обеспечить защищенность национального информационного пространства. Кроме того, требуются разработка и реализация единой государственной технической политики в сфере обеспечения информационной безопасности. Эти меры, подчеркнул А. Платонов, необходимо принимать незамедлительно.Поднимали депутаты и вопросы кадрового обеспечения отрасли, соблюдения языкового баланса, работы районных изданий, доставки прессы в отдаленные регионы. Резюмировала «правчас» председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова. По ее мнению, все озвученные проблемы возникают вследствие слабого качества собственного контента. У госСМИ не всегда креативны медийные инст­рументы, у частных превалируют зарубежные программы и поток негативных, асоциальных новостей.Да, ежегодно проводятся социологические исследования масс-медиа. Однако их результаты практически не имплементируются в идеологическую работу государства, темы исследований не отвечают современным вызовам и актуальным вопросам.– Пришло также время готовить условия для повышения инвестиционной привлекательности СМИ, создавать модели бизнес-процессов, – считает Г. Иксанова.