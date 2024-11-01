Бриллианты под видом игрушек прислали почтой в Алматы из США

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При таможенном контроле в аэропорту Алматы в одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США под видом игрушек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

По иску транспортной прокуратуры Турксибский районный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства.

По еще одному иску Алматинской транспортной прокуратуры суд обратил в доход государства товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля.

Работа по выявлению и пресечению контрабанды продолжается, добавили в надзорном органе.