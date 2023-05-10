Контроль за использованием денег на оказание медпомощи усилят в Казахстане

Общество, Здравоохранение
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Министерство здравоохранения Казахстана приняло ряд решений по улучшению ситуации с финансированием медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В МЗ выявили, что одной из проблем на уровне оказания консультативно-диагностической помощи (КДП) стало перепотребление данных услуг.

«Первая причина связана с передачей КДП на соисполнение, когда в некоторых медицинских организациях до 80% объема услуг передается сторонним организациям, что повышает риски долговых обязательств у основных поставщиков Фонда медстрахования.

Также усугубляют ситуацию приписки, гипердиагностика, отсутствие у государственных организаций амбулаторно-поликлинической помощи стремления развивать на своей базе оказание лабораторно-диагностических услуг, консультаций узких специалистов», – перечислили в ведомстве.

Для сдерживания перепотребления при лимитированном бюджете Минздрав с 1 февраля текущего года внедрил контроль за финансовыми потоками, линейную шкалу на консультативно-диагностические услуги, что вызвало недовольство у поставщиков и соисполнителей медицинских услуг.

Возникшие проблемные вопросы министр здравоохранения Ажар Гиният открыто обсудила на встречах с участием коллектива врачей поликлиник и стационаров регионов, директоров территориальных филиалов ФСМС.

По итогам МЗ совместно с фондом принял решение реализовать следующие меры на краткосрочный период.

Первое – на амбулаторном уровне снять линейную шкалу с соисполнителей.

Второе – произвести оплату исполненных объемов по консультативно-диагностическим услугам за февраль-март за счет дополнительного финансирования после мониторинга обоснованности оказанных услуг.

Третье – это повышение тарифов по отдельным направлениям медпомощи.

«Для обеспечения оказания бесперебойной стационарной помощи министерство совместно с Фондом медстрахования рассмотрит меры по снятию линейной шкалы с экстренной травматологии и родов в многопрофильных больницах, с дополнительным финансированием из резервных источников для покрытия расходов на лечение экстренных случаев. Кроме того, планируется повышение тарифов по отдельным направлениям медпомощи, как детская реабилитация, пульмонология, педиатрия, и так далее.

С учетом имеющейся кредиторской задолженности некоторых больниц разработаны планы финансового оздоровления, согласно которым заключены межведомственные меморандумы по погашению долгов медорганизаций за счет бюджета местных исполнительных органов.

В сельском здравоохранении предполагается применение дифференцированного повышающего коэффициента организациям здравоохранения в малонаселенных местностях», – сообщили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният встретилась с главными врачами регионов, а также с врачами городской поликлиники №6 и городской многопрофильной больницы №3 города Астаны по вопросам финансирования медицинской помощи и организации лечебного процесса.

Министр подняла вопрос о повышении квалификации врачей общей практики (ВОП), которые должны направлять пациентов к узким специалистам только в случае необходимости, а диагностировать и лечить распространенные заболевания должны сами.

При этом, как подчеркнула глава ведомства, контроль за использованием финансовых средств на оказание медицинской помощи населению, ее качеством и эффективностью будет усилен как экспертизой ФСМС, так и с помощью цифровых инструментов мониторинга.

 

#здравоохранение #Минздрав #министр #ФСМС #Гиният #ОСМС

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