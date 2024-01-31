Коптер – на арест Свежий выпуск 31 января 2024 г. 5:30 2 Андрей Кратенко С помощью квадрокоптера злоумышленники пытались доставить мобильный телефон в одну из колоний Северо-Казахстанской области. фото из архива "КП" За год сотрудники уголовно-исполнительной системы СКО изъяли 60 телефонов. Запрещенные предметы злоумышленники пытались передать в посылках, автотранспорте и личных вещах, перебрасывали через ограждение и даже использовали квадрокоптеры, уточняет пресс-служба ДП СКО. Были случаи, когда «запрещенку» прятали в продуктах питания, строительных материалах, в обшивке автомобилей, в одежде и обуви. Кроме того, были зафиксированы четыре факта изъятия наркотических веществ общим весом 42 грамма. Наркотики прятали в сигаретах, костях с мясом и грецких орехах. #СКО #колония #квадрокоптер #запрещенка