Корейский «Big ocean entertainment» заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном

Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров встретился с председателем правления корейской компании «Big ocean entertainment» Хванг Донг Сопом.

«Big ocean entertainment» является крупнейшим произведителем сериалов, фильмов и музыкального контента. Также компания занимается производством развлекательных шоу.

В ходе беседы Министр вкратце ознакомил гостей с деятельностью ведомства, а также отметил, что Казахстан и Корея продолжают выстраивать дружественные отношения, которым в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений.

В Казахстане развивается сфера анимации, в частности производство анимационных мультфильмов для детей. В связи с этим, корейской стороне было предложено изучить казахстанский опыт; рассмотреть возможность обмена опытом в производстве анимационного контента и сериалов; а также принять участие в повышении квалификации специалистов и организации мастер-классов в Анимационной школе для детей.

Также во встрече принял участие креативный директор Телерадиокомплекса Президента РК Нурлан Коянбаев. Он выразил благодарность ведомству за организацию данной двусторонней встречи; и отметил важность реализации совместных ТВ проектов с корейской стороной.

В свою очередь, Хванг Донг Соп отметил заинтересованность «Big ocean entertainment» в создании на территории Казахстана ремейка одной из популярных южнокорейских дорам и совместных съемок молодежного сериала в Казахстане.

Так, Министр А.Умаров выразил заинтересованность в получение опыта Республики Корея в развитии креативной экономики и сотрудничестве в данном направление.

По итогам встречи стороны выразили намерения об укреплении взаимовыгодных отношений.