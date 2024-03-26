Замыкание проводки стало причиной гибели 48 голов скота в Жамбылской области
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Этой ночью в селе Каратас Жамбылской области на территории частного жилого дома загорелся сарай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Площадь пожара составила 220 кв.м. Из-за возгорания погибло 47 голов мелкого рогатого скота и 1 лошадь.
Предварительная версия - короткое замыкание электрических проводов.
Огнеборцы ДЧС региона в течение 50 минут ликвидировали огонь. На месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единиц.
МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов.