Замыкание проводки стало причиной гибели 48 голов скота в Жамбылской области

Пожары
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Этой ночью в селе Каратас Жамбылской области на территории частного жилого дома загорелся сарай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Площадь пожара составила 220 кв.м. Из-за возгорания погибло 47 голов мелкого рогатого скота и 1 лошадь.

Предварительная версия - короткое замыкание электрических проводов.

Огнеборцы ДЧС региона в течение 50 минут ликвидировали огонь. На месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единиц.

МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов.

#пожар #Жамбылская область #скот

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