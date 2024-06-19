Кошанов снова созвал совместное заседание палат Парламента
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал еще одно распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
Пресс-служба Мажилиса опубликовала распоряжение председателя палаты о созыве совместного заседания палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 21 июня в 10:00 в Астане», – говорится в тексте распоряжения.
Отметим, предыдущее совместное заседание палат Парламента прошло 4 дня назад, 14 июня.