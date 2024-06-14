Выпускников Академии правосудия обяжут работать в судах в отдаленных местностях

По мнению главы Высшего судебного совета Дениса Шиппа, если человек обучается за счет бюджета, то он должен нести и какие-то обязательства перед этим бюджетом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент на совместном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил в основном докладе сенатор Нурлан Бекназаров, документ разработан в целях реализации поручений главы государства по обеспечению качества отправления правосудия и повышения профессионализма судей.

Законопроекты инициированы депутатами Сената и Мажилиса, с участием заинтересованных государственных органов, а также представителей научной и юридической общественности.

Целью проекта Конституционного закона является дальнейшее развитие судебной системы путем совершенствования правовых механизмов, направленных на повышение качества отправления правосудия, профессионализма судейского корпуса, их ответственности и независимости.

Первый блок поправок направлен на совершенствование работы Судебного жюри. Так, по каждому факту грубого нарушения законности при рассмотрении судебного дела Судебным жюри будет внедрен новый механизм проверки материалов дисциплинарного дела в отношении судьи, что позволит более эффективно реагировать на нарушения законности со стороны судей.

«В рамках предлагаемого механизма, в момент установления факта грубого нарушения законности в ходе рассмотрения дела нижестоящим судом со стороны вышестоящего суда, председатель областного или Верховного суда на соответствующем пленарном заседании представляет в Судебное жюри предложения по обсуждению вопроса о привлечении или непривлечении судьи к дисциплинарной ответственности», - пояснил сенатор Бекназаров.

При этом, независимо от какого-либо решения пленарного заседания, все материалы по фактам грубых нарушений законности будут направляться в Судебное жюри для проверки. В настоящее время решения о возбуждении дисциплинарного производства принимаются пленарными заседаниями Верховного суда и областных судов, в результате на практике в Судебное жюри на рассмотрение поступает лишь небольшая часть таких нарушений.

В связи с прогнозируемым увеличением нагрузки по дисциплинарным делам, состав Судебного жюри увеличивается с 9 до 15 членов, в которое войдут 13 судей, а также 2 представителя от юридического сообщества с правом совещательного голоса.

Второй блок поправок направлен на изменение порядка организации и деятельности Комиссии по качеству правосудия. В частности, из числа критериев, по которым Комиссия по качеству правосудия осуществляет оценку профессиональной деятельности судьи в соответствии с действующим законодательством, исключаются несколько требований, в том числе критерий «нравственные качества», по которым оценка осуществляется также Судебным жюри, комиссией по судейской этике и пленарными заседаниями. На практике происходило дублирование оценки деятельности судьи.

Согласно проекту Конституционного закона оценку профессиональной деятельности судьи рекомендуется проводить не по результатам годовой деятельности, как предусмотрено действующими нормами, а по результатам первых трех лет.

«Так как судьи не успевают в течение одного года рассматривать дела в объеме, достаточном для полноценной оценки их профессиональной компетентности, приобретать соответствующий опыт», - пояснил новшество Бекназаров.

Комиссии по качеству правосудия по результатам рассмотрения предлагается вынести решение о признании судьи соответствующим занимаемой должности и наделить полномочиями относительно направления его на курсы повышения квалификации в Академию правосудия. Данный механизм предусматривает повышение качества судейского корпуса. Решения комиссии по качеству правосудия подлежат рассмотрению Высшим судебным советом.

В свою очередь, Высший судебный совет принимает по ним соответствующие решения, в частности, об освобождении судьи от занимаемой должности либо отказе в этом, о переводе судьи в другой суд и так далее.

Третий блок поправок связан с усилением прав и социальных гарантий судей с точки зрения обеспечения их независимости. В проекте Конституционного закона предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке.

Вместе с тем, проект закона дополняется нормами, дающими гарантии возможности ознакомления судьи со всеми материалами до его направления в судебное жюри, а также полной защиты прав судьи посредством его личного участия в рассмотрении дисциплинарного дела либо его представителя.

Сенатор Айнур Аргынбекова добавила, что в целях повышения роли Академии правосудия и эффективного использования потенциала выпускников, окончивших обучение и сдавших квалификационный экзамен, вводится норма, предусматривающая направление их по рекомендации Высшего Судебного Совета на вакантную должность в суде, расположенном в отдаленной местности или штатная численность которого составляет не более трех единиц, в котором конкурс был признан несостоявшимся.

При этом глава Высшего судебного совета Денис Шипп пояснил, что выпускники Академии правосудия будут распределяться в соответствии с баллами.

«То есть те, которые получили высокую оценку, они распределяются в наиболее желанные места, и наоборот. Мы полагаем, что если человек обучается за счет бюджета, то он перед этим бюджетом и какие-то обязательства тоже должен нести», - сказал Денис Шипп.

Кроме того, компетенция Комиссии по качеству правосудия при оценке квалификации действующих судей дополняется полномочием по направлению судьи на курсы повышения квалификации в Академию правосудия при признании его соответствующим занимаемой должности.

В частности, при оценке Комиссия может выявить у судьи пробелы в определенной отрасли права, либо необходимость ему развить дополнительные навыки для применения норм права при отправлении правосудия.

В международной практике при аналогичных случаях также применяется институт повышения квалификации судей - это Германия, Бельгия и другие страны.

Также, в целях расширения доступа к подготовке кадров для судебной системы в рамках госзаказа для лиц, не являющихся государственными служащими, вводится возможность их обучения в магистратуре Академии правосудия. Высший судебный совет наделяется полномочием устанавливать для поступающих квоты по регионам с учетом имеющихся вакантных должностей судей районных судов.