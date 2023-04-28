Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА

Сегодня председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в ХІІ пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Мероприятие проходит в столице Турции, Анкаре, под названием «Парламентская дипломатия для справедливого мира: энергетика, миграция, продовольствие», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Мажилиса

День начался с заседания Совета ТюркПА, на котором встретились главы парламентов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции, входящих в организацию.

Спикер Мажилиса выразил благодарность турецкой стороне за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне.

В этом году Парламентской ассамблее тюркоязычных стран исполняется 15 лет. За это время была проведена большая работа. Ассамблея показала себя как эффективная межпарламентская диалоговая площадка с большим потенциалом.

На заседании совета главы делегаций обсудили ряд организационных вопросов. В торжественной обстановке статус председательства в ТюркПА был передан от председателя кыргызского Парламента главе турецкого Парламента.

Затем состоялось ХІІ пленарное заседание стран-членов ТюркПА. В нем, помимо делегаций, также приняли участие глава Парламента Туркменистана и представитель Парламента Венгрии, имеющего статус наблюдателя. Председатель Олий Мажлиса Сената Узбекистана принял участие в заседании в режиме онлайн.

Участники обсудили важные вопросы, касающиеся перспектив взаимодействия стран тюркского мира.

Ерлан Кошанов отметил, что благодаря сотрудничеству, основанному на взаимном доверии и дружбе, укрепляется единство тюркских народов и растет их авторитет в мировом сообществе.

«Полтора месяца назад в Анкаре состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств. Там главы государств приняли важные решения, направленные на дальнейшее укрепление взаимодействия между нашими братскими странами. И мы, парламентарии, должны объединить наши усилия для реализации этих решений», – сказал спикер Мажилиса.

Делегаты также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сферах энергетики, миграции и продовольствия, заявленных в повестке дня.

Ерлан Кошанов в своем выступлении акцентировал внимание на важности усиления энергетической и продовольственной безопасности. Также глава казахстанского Парламента предложил организовать специальную научно-практическую конференцию ТюркПА для развития сотрудничества в миграционной сфере.

Спикер Мажилиса заявил, что Казахстан поддерживает дальнейшее развитие тюркской интеграции.

«В октябре этого года 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдет в Туркестане – священной колыбели тюркского мира. Считаю, что на нем нам необходимо совместно со всеми тюркскими объединениями принять план мероприятий по реализации программы «Видение тюркского мира – 2040», – сказал Ерлан Кошанов.

По итогам заседания участники приняли Анкаринскую декларацию.

Следующее ХІІІ собрание ТюркПА запланировано в Азербайджане в 2024 году.

Справочно: «Перспективы тюркского мира – 2040» – уникальная программа, способствующая укреплению отношений между тюркоязычными народами. Она была подписана главами тюркских государства в Стамбуле в 2021 году. В документе изложены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества. Он направлен на укрепление сотрудничества в таких областях, как торговля, транзит, энергетика, «зеленая» экономика, туризм, инвестиции, малый и средний бизнес.