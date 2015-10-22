Костанайский предприниматель "отсидит" год за смерть двоих рабочих

Происшествия
Меруерт Нургазинова
Суд №2 г. Костаная огласил приговор в отношении начальника участка ТОО "Балхаш Трубомонтаж", признанного виновным в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда. 

"27 ноября 2014 года в Костанае на пересечении улиц Фролова и Алтынсарина трое рабочих находились на дне траншеи глубиной 8,2– 8,6 м, где проводили строительно-монтажные работы канализационной трубы. Невыполнение условий по соблюдению крутизны откосов повлекло сползание грунта, вследствие чего наступила моментальная смерть двух разнорабочих, третьего рабочего придавило на дне траншеи между трубами, но его удалось спасти", – говорится в официальном сообщении. 

Приговором суда директору предприятия назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, с лишением права занимать должности по обеспечению правил охраны труда и соблюдению техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил.

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