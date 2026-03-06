Красивый бизнес многодетной мамы

Статьи,Своё дело
3
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Марина Ким по образованию экономист, но свое призвание нашла в творческой работе

 

фото автора

На первых порах Марина пробовала себя в роли персонального стилиста. Свободный график позволял уделять больше времени семье, она у нашей героини большая – пятеро детей, старшей из которых 11 лет. А пос­ле пандемии решила сделать новый шаг в своей жизни, реализовав идею по выпуску индивидуальной одежды для женщин.

– Я сама столкнулась с тем, что вещи известных брендов стоят недешево, далеко не каждой женщине семейный бюджет позволяет их покупать. Да, мы живем в век новых технологий, можно сделать онлайн заказ на маркетплейсах, но не всех устраивает конечный результат, такая одежда не всегда удовлетворяет индивидуальные запросы, – говорит Марина.

Это актуально и для производителей: трудно создать модель, которая будет востребована именно сейчас, в данное время года. Рынок одежды огромен, у людей большой выбор, и предложить что-то оригинальное, способное найти свою нишу и потребителя довольно сложно. Одно дело – шить изделия под готовый заказ, и совсем другое, когда модель представлена всего несколькими экземплярами. Поэтому, по мнению Марины, потребителей и особенно женщин, стремящихся к индивидуальности, сложно чем-то зацепить.

– Появилась идея, я отразила ее в рисунке, создала определенную модель – и это только первый шаг, наверное, самый доступный, поскольку зависит лишь от моего воображения. Затем нужно подобрать ткань, чтобы был безупречный пошив, изготовить изделие, выставить его на продажу с надеждой, что эта продукция будет востребована, ведь когда рисуешь, ты не можешь угадать этот фактор на сто процентов, – делится моя героиня.

Обычно Марина исходит из своих собственных потребностей, потому что надеется, что ее клиент на одной с ней волне, и создает то, что ей самой захотелось бы носить. Главная задача – подчеркнуть женскую индивидуальность, не забыв при этом об удобстве и красоте изделия.

В бизнесе, даже самом малом, все сложно, признается Марина. Чтобы что-то заработать, нужно вложить немало сил, активно продвигать свою продукцию. Создавая модели под брендом «Kim», она задумывала его как альтернативу однообразному масс-маркету.

– Мне хотелось шить одежду с яркими отличительными чертами, такую, которая символизирует наш город и страну в целом. Чтобы это были удобные вещи для повседневной носки, но при этом в них чувствовалась душа, – говорит она.

Ее клиентки – это женщины с активной жизненной позицией. Неважно, строят ли они карьеру или посвящают себя семье – их объединяет любовь к жизни и к себе. Это женщины, которые выбирают комфорт, но не готовы растворяться в повседневной серости.

Производственный процесс от идеи до воплощения в готовое изделия таков: Марина создает модель на рисунке, затем идет обсуждение с мастером-швеей, закупается ткань – рулонами или метражом – и шьется образец. После делается небольшой тираж и начинается продажа изделий. Как правило, потребители обращают внимание не только на модель, но и на качество материала, выбирают оригинальный фасон и хорошую ткань, но цена также должна быть адекватной.

Первыми покупателями продукции «Kim» становятся родственники и друзья. Они потом советуют ее своим друзьям, и так расширяется клиентская база. Такая маркетинговая политика пятый год позволяет вести доходный бизнес.

У Марины небольшая, но слаженная команда. Она совмещает роли руководителя и дизайнера, за визуальный образ и коммуникацию отвечает SMM-менеджер. Есть менеджер, которая участвует в pop-up маркетах и помогает вести учет продукции. В производственном цехе над созданием изделий работают от трех до пяти человек.

В начале прошлого года бренд запус­тил в производство свои бестселлеры – зимние кофты с изображениями горнолыжного курорта Шымбулак и высокогорного катка «Медеу». Иллюстрации для них создал алматинский художник Станислав Липский. Эти вещи стали признанием в любви к Алматы и благодаря универсальному крою быстро полюбились как женщинам, так и мужчинам.

Одну из кофт команда подарила хореографу­ Ивану Мещерякову, который работает в команде Олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Именно в ней Иван праздновал победу нашего чемпиона в Италии. Для небольшого локального бренда это стало особенным моментом.

Сегодня изделия «Kim» представлены в шоурумах локальных брендов. Команда­ Марины пробовала организовать производство в соседних странах, но в итоге приняла решение развиваться внутри Казахстана, создавая здесь рабочие места.

Популярность бренда медленно, но верно растет. Здесь не гонятся за быстрыми трендами и не играют по правилам модного консюмеризма. Вместо массовых тиражей – небольшие дропы и внимание к деталям. Вместо «быстрой моды» – вещи, которые хочется носить долго, дарить близким, брать с собой в путешествия и с гордостью представлять в другой стране как часть современной казахстанской культуры.

#бренд #Марина Ким #Kim

Популярное

Все
Музыкальные шедевры Моцарта и Дворжака прозвучали в «Астана Опере»
Трагедия в одном подъезде
Климат и углеродные рынки
Призраки сада и тень «Авроры»
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Пешком по Европе
Имена, которые нас выбирают
Восемьдесят лет в ритме футбола
Траектория сильных: испытание духа и воли
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Диалог о будущем
Благодаря глубокой переработке
Все мы немного Панч
Эмоция в каждом флаконе
За удовольствие нужно платить
Повелительница ароматов
Правовая определенность – гарантия финансовой стабильности
Четвероногий напарник
Мотивирующие уроки для европейцев
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Дроны выявляют нарушителей
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан

Читайте также

Мотивирующие уроки для европейцев
Четвероногий напарник
За удовольствие нужно платить
Повелительница ароматов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]