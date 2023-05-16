Красота в объективе фотографа

В поисках красивых локаций он путешествует по стране и создает видеоролики. Еще во время учебы в университете Ильяс начал заниматься фото- и видеосъемкой, а уже по окончании вуза хобби переросло в постоянную работу. В основном в объектив фотокамеры казахстанца попадают пейзажи Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. В недалеком будущем Ильяс Оразабаев планирует посетить западную и северную части нашей страны.

Помимо профессионального фотоаппарата, для создания видеоработ Ильяс использует дрон, а когда отсутствует возможность быстро достать аппаратуру из походного рюкзака, снимает и на смартфон. По словам блогера-путешественника, качество съемки современных смартфонов на очень хорошем уровне, поэтому сейчас необязательно иметь дорогостоящие устройства для создания красивого контента. Все зависит от умелых рук и смекалки того, кто фотографирует и снимает видеоролики.

– Для меня всегда было интересно исследовать новые места и показывать красивую картинку зрителю, ведь с помощью видео я могу делиться своими впечатлениями и пережитыми эмоциями. Продолжать заниматься творчеством меня в большей степени вдохновляет интерес зрителей к моим работам и аккаунту, а также большое желание путешествовать, – рассказывает создатель контента в TikTok.

Кстати, в этом приложении Ильяс познакомился с работами разных западных авторов. Он уверен, что их подход, масштаб и качество контента определенно можно использовать в качестве примера. Зачастую именно они задают ту самую планку, к которой хочется стремиться.

– Из казахстанских авторов хочу отметить моего хорошего друга и коллегу Анзора Гасаева и создателя красивых видео Айбека Малтугелова. Что касается меня, то я планирую продолжать развиваться на платформе TikTok, поддерживать интерес своих подписчиков благодаря новым путешествиям и делать свой посильный вклад в развитие туризма в стране, – заключил Ильяс Оразбаев.