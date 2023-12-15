Креативный кластер – в регионы

Организатором «круглого стола» выступило Министерство культуры и информации совмест­но с ПРООН.

Мероприятие собрало представителей государственного и частного секторов, международных организаций, дипломатического корпуса и экспертов.

Участники «круглого стола» обсудили динамику развития креативных индустрий в регио­не и изучили рекомендации ПРООН по развитию сектора на основе локальных потребностей и потенциала.

– Глава государства поручил разработать пакет мер государст­венной поддержки данной сферы, создать креативные хабы во всех регионах. Совместно с ПРООН и нашими коллегами в областях мы провели фасилитационные сессии. Планируем начать работу по так называемой кластеризации регионов, – отметил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Как сообщает пресс-служба МКИ, министерством плани­руется создание корпоративного фонда «Международный центр креативной индустрии «Креатив хаб», который будет заниматься поиском и поддержкой талантов, развитием инфраструктуры, а также содействовать экспорту и коммерциализации продуктов, результатов интеллектуальной деятельности.

Совместно с депутатским корпусом разработан проект поправок в ряд законов по вопросам поддержки сферы креативных индустрий. Прорабатывается целый комплекс новелл по защите авторского права и интеллектуальной собственности, мер поддержки и преференции для деятелей креативной индустрии. «Круглому столу» предшествовала серия региональных экс­пертных встреч ПРООН по развитию креативных индустрий в нескольких регионах, в рамках которых прошли мастер-классы по использованию цифровых решений в творческих профессиях.

– Мы видим важную роль креативных индустрий в устойчивом и инклюзивном экономическом развитии регионов Казахстана. Представители этой сферы не только помогают бизнесу расти и создают новые рабочие места, но и вносят свой вклад в интеллектуальное и эмоциональное развитие общества, укрепляя социальные связи между людьми. Важно поддерживать этот сектор, обращая особое внимание на вовлечение местной молодежи, которая обладает множеством талантов и творческим потенциалом, – подчеркнула пос­тоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа.

МКИ, ПРООН и другие заинтересованные стороны подтвердили намерение продолжить совместные усилия по стимулированию развития сферы. Большое внимание будет уделено ее развитию в регионах, особенно в областях Абай, Улытау, Жетысу и Кызылординской области.