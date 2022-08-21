Критика неуместна?..

Гостей, которых приглашают выступить в секретариате Кабинета министров Великобритании, теперь будут проверять по соцсетям, не критиковали ли они правительство в прошлом, пишет The Guardian.

Прежде чем позвать спикеров, менеджеры будут изучать их посты во всех социальных сетях за последние пять лет. Обещают автоматически не блокировать таких экспертов, а рассматривать каждый случай в отдельности.

Как объясняют в британском правительстве, за последнее время к ним приходило слишком много спикеров с резкими позициями. А они хотят, чтобы гости общались с чиновниками как истинные эксперты.

Поэтому особое внимание во время проверок будет уделяться тому, критиковали ли гости чиновников или политику правительства, есть ли у них сильные политические взгляды и не может ли их поведение нанести урон репутации госслужбы.

Пришла беда — отворяй ворота

Неприятности приходят в мировую экономику согласно поговорке «Пришла беда – отворяй ворота». Как пишет The Hill, к числу наиболее системных мировых экономических проблем относятся те, что исходят из Китая, – второй по величине экономике мира и до недавнего времени основного двигателя экономического роста.

Как отмечает автор материала, китайский лидер Си Цзиньпин объявил о намерении свести заболеваемость коронавирусом к нулю – и крупные города вроде Шанхая и Пекина закрылись на карантин. В результате этой политики с рынка труда выпало до 350 млн человек. В итоге китайская экономика забуксовала: за финансовый год, закончившийся во втором квартале этого года, экономика КНР выросла лишь на 0,4%, что значительно ниже заданного правительством целевого показателя – 5,5%.

Среди других поводов для глобального экономического уныния следует назвать мощную репатриацию капитала из стран с формирующимся рынком в связи с повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США. По всей видимости, это повлечет за собой волну дефолтов в странах с рекордными уровнями долга.

Ценовые рекорды

Цены на электроэнергию в Европе достигли нового рекорда, пишет Bloomberg. Энергетический кризис грозит отправить весь регион в рецессию.

В Германии только за последние два месяца цены на электроэнергию выросли в два раза. И на следующий год их прогнозируют на уровне 487 долларов за мегаватт-час. Это почти в шесть раз больше, чем год назад.

Рынок обеспокоен и тем, сможет ли Европа производить достаточное количество электричества из ограниченного количества газа, которым она располагает. Цены на электроэнергию, между тем, сказываются на стоимости всех остальных продуктов и услуг. Это подстегивает инфляцию, заставляя ее доходить до двузначных значений.

Бедные американцы

Как показали результаты недавнего опроса, 62% американцев в той или иной степени испытывают обеспокоенность в отношении того, смогут ли они покрывать расходы на оплату своего жилья в будущем году. Примерно столько же респондентов признались, что им уже сейчас не хватает денег на такие базовые потребности, как еда и жилье, пишет The Hill.

Комментируя расценки на аренду жилья в США, 58% респондентов рассказали, что их арендная плата за последний год выросла на фоне общего скачка инфляции. При этом 6% заявили: она увеличилась в целом на 30% и более, говорится в статье.

По словам 20% опрошенных, из-за повышения арендной платы очень выросла вероятность того, что граждане не смогут внести платежи за жилье в срок. Еще 38% респондентов признали, что из-за роста цен такая ситуация стала более вероятной.

Согласно результатам опроса, в целом наибольшие опасения у американцев сейчас вызывает надвигающийся экономический спад – это подтвердили 84% респондентов. Кроме того, 77% опрошенных опасаются роста процентных ставок, а половина американцев боятся потерять работу.

По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев