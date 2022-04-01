Более 800 граммов психотропных веществ изъято у несовершеннолетних кладменов в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области

В конце марта сотрудники по противодействию наркопреступности Департамента полиции Акмолинской области в городе Кокшетау задержали двоих несовершеннолетних 16 и 17 лет, у которых в ходе несанкционированного обыска изъяли сверток с веществом порошкообразной консистенции белого цвета.

Кроме того, задержанные указали тайники, где также были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом. Как показала проведенная экспертиза, это психотропное вещество весом более 800 граммов.

В отношении задержанных начато досудебное производство по части 4 уголовной статьи «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере».