Крупную партию наркотиков задержал КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана задержал крупную партию наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«22 июля 2022 года в пункте пропуска «Жібек жолы» Туркестанской области Пограничная служба КНБ при досмотре транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса и служебно-розыскной собаки обнаружила тайник, из которого изъяты наркотические средства весом около 35 кг (предварительно героин)», – проинформировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.