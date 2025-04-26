Всего в текущем году в столице будет отремонтировано более 60 улиц, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане ведется строительство крупных дорожных проектов. К примеру, это улица Бухар жырау от проспекта Аль-Фараби до улыцы Жошы хана; улица Кайсенова от улицы Бухар жырау до проспекта Улы Дала и др. Данные крупные проекты будут завершены в текущем году, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С 18 апреля текущего года Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города возобновлены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство улицы Бухар жырау на участке от улицы № 37 (Жошы хан) до проспекта Тауелсиздик».

Масштабный проект предусматривает строительство дороги, обустройство тротуаров, уличного освещения, благоустройство прилегающей территории, а также установку светофорных объектов. Завершение проекта запланировано до конца текущего года. Выполнены работы по устройству инженерных сетей (ливневая канализация, хоз-быт канализация, водопровод, сети электроснабжения, сети связи), а также частично по благоустройству.

Кроме того, ведутся работы по строительству улицы Кайсенова - от проспекта Улы Дала до улицы Бухар жырау. В 2025 году планируется завершить все работы по инженерным сетям и обеспечить проезд.

Всего в текущем году в столице будет отремонтировано более 60 улиц. Кроме того, в текущем году планируется строительство 43 объектов протяженностью почти 15 км.

Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Тлендиева и ул. Бейсековой. Данный важный инфраструктурный объект направлен на оптимизацию транспортного потока на одной из ключевых магистралей города. Проект значительно повысит пропускную способность перекрестка, сократит время в пути.

В текущем году планируется завершить строительство металлических пролетов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по улице Бейсековой через проспект Тлендиева.

Также в городе ведется реализация проекта строительства улицы К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе. Дорожные работы направлены не только на улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфорта для жителей. Также в числе запланированных работ: обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов и др.