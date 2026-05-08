Число жертв взрыва на заводе фейерверков в Китае удвоилось

Число погибших в результате взрыва в понедельник на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань /Центральный Китай/ возросло до 37 человек и еще один человек пропал без вести, сообщили в пятницу местные власти

Взрыв прогремел около 16:43 в понедельник в цехе предприятия Huasheng, занимающегося производством и демонстрацией фейерверков, в городе уездного уровня Люян, административно подчиненном городу Чанша /адм. центр пров. Хунань/, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

По состоянию на 12:00 пятницы, авария унесла жизни 37 человек, один человек пропал без вести и еще 51 был ранен. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывают медицинскую помощь, пятеро из них - в критическом состоянии, но в настоящее время их жизненные показатели в норме. Поисково-спасательные работы на месте происшествия в основном завершены.

После аварии власти города Чанша незамедлительно приняли меры по реагированию на чрезвычайные ситуации, создали оперативную группу и направили более 1 500 сотрудников для проведения спасательных работ и оказания медицинской помощи. Последующие раунды тщательных поисков на месте и всесторонних проверок подтвердили, что в результате аварии погибли 37 человек и один пропал без вести.

Полиция вызвала восемь человек на допрос по подозрению в халатности, приведшей к несчастному случаю.