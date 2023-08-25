Почти 3 часа тушили крупный пожар на складе в Алматы

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

На данный момент разборка и проливка конструкций продолжается.

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

Сегодня, 25 августа, в 01:36 в противопожарную службу поступила информация о пожаре на складах в Жетысуском районе по проспекту Суюнбая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

По прибытии в 01:44 первых подразделений было обнаружено горение склада ангарного типа открытым пламенем на площади 295 кв. м. Отмечается, что из-за высокого нагревания погнулась металлическая обшивка склада, создалась угроза перехода огня на соседние склады.

"На месте создали два участка тушения пожара, ввели ручные и лафетные стволы на тушение и защиту и охлаждение соседних складов, бензорезом вскрывали накаленные конструкции. Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой ангара (в нем находились стройматериалы – ламинат и др), а также угрозой поражения электричеством личного состава", - говорится в сообщении.

По данным ДЧС, объект был обесточен прибывшими службами РЭС. Пожар локализовали в 02:21 и ликвидировали в 04:40. На месте были задействованы силы и средства ДЧС - более 60 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как отметили в пресс-службе, ликвидации пожара способствовала равномерная подача стволов по всему периметру пожара.

В настоящее время разборка и проливка конструкций продолжается.

 

#Алматы #ДЧС #пожар #склад

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