Стали известны обладатели образовательных грантов акимата Астаны

Акимат Астаны утвердил государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2023-2027 учебные годы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Согласно информации акимата, по педагогическим специальностям утверждено 1028 грантов, из них: размещено по вузам 911 грантов, освоено – 773 по следующим специальностям: педагогическим (физическая культура, иностранный язык, география, история, педагогика и психология, математика, информатика, русский язык и литература, физика, химия, биология), гуманитарным дисциплинам (исламоведение, религиоведение, теология).

Абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по направлению «Педагогические науки» не менее 75 баллов, могли претендовать на государственный образовательный грант по педагогическим специальностям.

Прием документов вузом от претендентов на государственный образовательный грант МИО Астаны осуществлялся с 5 по 15 августа.

Результаты опубликованы на сайтах акимата Астаны и управления образования города.

Ранее сообщалось, что в четырех школах Атырауской области выпущено 4 класса, 100% выпускников которых поступило в вуз на грант.