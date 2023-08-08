Гранты в вузы получили все выпускники одного класса в Актау

Фото управление образования Мангистауской области

Абсолютными лидерами по количеству грантов в одном классе стали актауские ученики. В четырех школах города выпущено 4 класса, 100% выпускников которых поступило в вуз на грант, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования Мангистауской области.

В этом году выпускники одного класса четырех школ области поступили на государственный грант. Это учащиеся лицея №11 с углубленным изучением физики и математики в Актау, школы-гимназии №13 Мунайлинского района, Кызылтобинского лицея, Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района, рассказывают в управлении.

Также по итогам учебного года были номинированы «Жыл оқушысы», «Жыл өнертапқышы» и «Жылдың жас ғалымы». 91% классов показали высокие результаты, набрав более 100 баллов в ЕНТ.

По области на государственный образовательный грант поступило более 2600 учащихся 11 классов.