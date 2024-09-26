Кто в автобусе хозяин?

Колонка обозревателей
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Любовь Доброта

Поймала себя на мысли, что не хочу пользоваться городскими автобусами. Не от избытка сил или обилия свободного времени, а из-за стойкого нежелания протискиваться в салон через переднюю дверь по очень узкому проходу.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Шымкентские водители в массе своей настолько суровы, что не оставляют пассажирам другого выбора. Вход и выход только через переднюю дверь.

В городских весьма некомфортабельных по своему дизайну автобусах и без того всего две узких, лязгающих металлом двери, а тут еще и водители решили, что мимо них не должен проскольз­нуть ни один пассажир, не «позолотивший ручку».

На каждой остановке звучит настойчивый призыв к входящим пассажирам оплатить проезд наличными либо перечислить на Kaspi. Тут же водитель на весь салон диктует номер телефона. Это все, что нужно знать о введении в городе дифференцированной оплаты за проезд.

Год назад Шымкент решил отказаться от кондукторов (и правильно сделал!), во весь голос выкрикивавших на остановках маршрут движения. В автобусах появились валидаторы, наклейки с QR-кодами и номерами для SMS-оплаты. Выбор вариантов достаточен, что делает систему электронной оплаты удобной для пассажиров.

Только не для водителей, судя по всему. Отсюда и достаточно часто не работающие в салоне автобуса валидаторы, ободранные наклейки и «ноу-хау» в виде входа-выхода исключительно через переднюю дверь.

Все это происходит на фоне снизившихся кассовых сборов за проезд, хотя хорошо помню, что сразу после введения электронной оплаты городская власть во всеуслышание заявила о росте пассажиропотока и увеличившихся сборах.

Наверняка этому содействовал и тот факт, что на маршрутах по­явились контролеры, проверяющие билеты. Тогда недобросовестных водителей, взявших наличные и не «обилетивших» пассажиров, тут же заставляли выдать чек.

Казалось, еще чуть-чуть – и горожане привыкнут платить как положено, а не в карман водителю. Тогда отпадет смысл всех «прогонять» через одну дверь, водители распахнут обе двери в салон, добавив пассажирам комфорта.

Не случилось. Скорее, наоборот. Заметила, что в последнее время контролеры перестали требовать от водителя выдать чек пассажиру, да и на маршрутах их стало заметно меньше. Зато среди водителей таких, кто уже не просит, а чуть ли не требует оплату наличными, да еще и обзывает пассажиров неплательщиками, стало гораздо больше.

Иногда высадка под возмущенный гул граждан растягивается на несколько минут, ибо иные водители считают, что имеют право проверить оплату у каждого пассажира, покидающего салон автобуса. И точно так же требовать у каждого входящего приготовить мелочь для оплаты. Тем самым водитель ясно дает понять, что автобус его и он здесь хозяин. Зачастую еще и добавляет при этом, что если кому-то не нравится, тот может идти пешком.

Теперь понимаете, почему проезд в шымкентском автобусе у меня ассоциируется как минимум с испорченным настроением? То, что система дает сбой, подтвердила на днях и городская власть. И даже предложила выход: штрафовать водителей, которые не выдают чек при расчете за проезд наличными. Таких уже 2 500 случаев зафиксировано. На водителей наложено штрафов на сумму свыше 6 млн тенге.

Поможет ли это улучшить ситуа­цию и навести порядок в городском общественном транс­порте, включая обязательное открывание всех дверей? Или водители опять «приспособятся», продолжая командовать в автобусе как у себя дома?

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#Шымкент #транспорт #водители #автобусы #оплата

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