KTZ EXPRESS оштрафовали за превышение цен на воинские перевозки

Фото: АЗРК

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астана проведено расследование в отношении АО «KTZ EXPRESS», в ходе которого выявлены факты установления монопольно высоких цен на транспортно-экспедиторские услуги для воинских перевозок в 2021 году, передает Kazpravda.kz

В ходе расследования выявлено, что экспедиторские комиссии, установленные Обществом, превышали допустимые нормы, достигая 30% от себестоимости перевозок по территории Казахстана, отметили в АЗРК.

По итогам рассмотрения дела в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, компании назначен штраф в размере 853 379,7 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 10 114 304,84 тенге (постановление суда вступило в законную силу).

Расследование ДАЗРК проводилось совместно с главной транспортной прокуратурой.