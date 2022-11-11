Курс доллара резко упал

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,01 тенге, снизившись сразу на 6,72 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,64 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,77 тенге (+0,20).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 467,68 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 468-476 тенге, российские рубли – по 7,2-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 ноября. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% и составила 93,96 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь поднялась на 0,51%, до 86,91 доллара за баррель.