Курсант совершил суицид в общежитии Академии КНБ РК
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Начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) УК РК.
В пресс-службе Комитета национальной безопасности сообщили о гибели курсанта Академии КНБ РК, передает Kazpravda.kz.
"30 апреля в общежитии Академии КНБ РК было обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид", - проинформировали в комитете.
Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка, добавили в КНБ.