В ярком творческом мероприятии приняли участие 50 пар, сформированных из активной молодежи города, студентов вузов и колледжей, а также военнослужащих. В течение месяца они обучались у профессиональных хореографов и тщательно готовились к ответственному выступлению.

Бал открылся поздравительным словом акима Темиртау Галима Ашимова. В качестве почетного гостя был приглашен командир воинской части 5516 подполковник Данияр Усербаев. Оценивали танцевальное состязание лауреаты республиканских конкурсов и деятели искусства.

В зале царила особая торжественная атмосфера: много света, изысканная музыка, красивые наряды, одухотворенные лица молодежи. 50 пар продемонстрировали грациозное исполнение, танцевальное мастерство, подарив зрителям незабываемые минуты красоты и гармонии. Военнослужащие, конечно же, выделялись своей статью, дисциплиной и внутренним духом.

Главный приз по решению жюри был присужден военнослужащему воинской части 5516 рядовому Ерасылу Аскару, выступившему в паре с Мерей Толыбай. Как сообщила пресс-служба Национальной гвардии МВД РК, их признали принцем и принцессой бала. Все победители и призеры были награждены ценными подарками.