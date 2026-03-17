Гвардейцы стали победителями бала

Лилия Мухитова

В Темиртау состоялся «Наурыз бал-2026».

фото пресс-службы НГ МВД РК

В ярком творческом мероприятии приняли участие 50 пар, сформированных из активной молодежи города, студентов вузов и колледжей, а также военнослужащих. В течение месяца они обучались у профессиональных хореографов и тщательно готовились к ответственному выступлению.

Бал открылся поздравительным словом акима Темиртау Галима Ашимова. В качестве почетного гостя был приглашен командир воинской части 5516 подполковник Данияр Усербаев. Оценивали танцевальное состязание лауреаты республиканских конкурсов и деятели искусства.

В зале царила особая торжественная атмосфера: много света, изысканная музыка, красивые наряды, одухотворенные лица молодежи. 50 пар продемонстрировали грациозное исполнение, танцевальное мастерство, подарив зрителям незабываемые минуты красоты и гармонии. Военнослужащие, конечно же, выделялись своей статью, дисциплиной и внутренним духом.

Главный приз по решению жюри был присужден военнослужащему воинской части 5516 рядовому Ерасылу Аскару, выступившему в паре с Мерей Толыбай. Как сообщила пресс-служба Национальной гвардии МВД РК, их признали принцем и принцессой бала. Все победители и призеры были награждены ценными подарками.

Популярное

Все
В Туркестане проводили первую команду новобранцев
Снижена административная нагрузка
Digital – путь соискателя
Смысловой каркас новой общественной этики
Встречи с личным составом
«Таза Қазақстан» продвигает идею созидательного патриотизма
Национальный костюм – отражение истории и самобытности народа
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Встречи с личным составом
В Туркестане проводили первую команду новобранцев
За год расходы казахстанцев на главное блюдо Наурыза выросл…
День национальных видов спорта отмечают в Казахстане

