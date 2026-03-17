В Туркестане проводили первую команду новобранцев

Армия
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Торжественные проводы призывников прошли в стенах городской научно-универсальной библиотеки им. аль-Фараби. Под звуки воен­ного оркестра 41 новобранец отправился к месту службы – в Восточно-Казахстанскую область и область Жетысу. Именно там им предстоит пройти школу мужества в подразделениях Пограничной службы – на страже государственной границы страны.

фото пресс-службы Шымкентского военного гарнизона

В церемонии приняли участие ветераны ВС, представители комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» и военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Весенняя призывная кампания открывает цикл комплектования силовых структур, и именно пограничники первыми принимают пополнение.

В этот раз Туркестанская область демонст­рирует высокую готовность. По словам заместителя начальника областного департамента по делам обороны подполковника Куанышбека Кулумбаева, в рамках кампании планируется призвать около 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Более 200 новобранцев будут направлены в ряды Погранслужбы.

Начальник управления департамента ПС КНБ по Туркестанской области полковник Ерхат Рафиков напомнил о многовековой традиции защиты родной земли и выразил уверенность, что новобранцы достойно продолжат путь батыров. Служба в приграничных Алакольском и Зайсанском районах требует не только физической выносливости, но и высокой моральной устойчивости. Именно там, вдали от крупных городов, формируется особое чувство ответственности за безопасность государства.

Современная армия Казахстана не только требует выполнения воинского долга, но и предлагает реальные перспективы для личностного роста. По словам представителей оборонного ведомства, после завершения службы для молодых людей открываются различные пути – от поступления в высшие учебные заведения на льготных условиях до продолжения карьеры в армии по контракту. Срочная служба постепенно трансформируется из обязательной повинности в социальный лифт, способный дать молодым старт в профессиональной и образовательной сфере.

Призывная кампания проходит в строгой последовательности. В первый месяц комплектуются подразделения Пограничной службы КНБ и Службы государственной охраны. Далее идет набор в час­ти Вооруженных сил, подраз­деления МЧС и Нацгвардии. Такой подход позволяет более эффективно распределять человеческие ресурсы и учитывать специфику каждой службы.

Проводы первой команды призывников в Туркестане отражают процесс формирования новой культуры военной службы, основанной на осознанности, пат­риотизме и перспективах. Для призывников путь только начинается. Но уже сегодня ясно: их служба – важный вклад в безо­пасность и стабильность страны.

