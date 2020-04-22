Лечить COVID-19 переливанием плазмы переболевших доноров будут в Казахстане

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Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга в СЦК рассказала, что в Казахстане планируют лечить зараженных COVID-19 переливанием плазмы крови вылечившихся доноров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Переливание иммунной плазмы на данный момент еще не проводилось, но в соответствии с решением от 15 апреля внесены изменения в клинический протокол лечения коронавирусной инфекции, которые предусматривают использование иммунной плазмы. В настоящее время приказ о производстве такой плазмы разработан, он проходит экспертизу в Министерстве здравоохранения. Ведутся расчеты затрат на получение плазмы для лечения больных коронавирусом", – сообщила Есмагамбетова.
Отметим, что в мире уже начали активно тестировать метод лечения COVID-19 путем переливания донорской плазмы больному. Лечение методом переливания крови применялось еще в 19 веке. Позднее к нему прибегали во время пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах. Использовался этот подход и в рамках терапии болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), особенно громко заявившем о себе в 2014-2016 годах.