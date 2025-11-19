Лед под южным солнцем

Хорошая новость
2
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Зачем Шымкенту нужны зимние катки и почему горожане ждут их с нетерпением

фото из архива "КП"

Зимнее катание на коньках – редкое удовольствие для южных регионов Казахстана, где погода не всегда радует устойчивым морозом. И тем не менее именно этот вид досуга вот уже несколько лет становится все более востребованным. Для детей это здоровая альтернатива гаджетам, для подростков – место общения, для взрослых – возможность активно провести вечер и освежить эмоции в череде рабочих будней.

Однако для Шымкента катки – не просто дань моде. Это возвращение к хорошей традиции, которая жила здесь десятилетиями. Старожилы хорошо помнят: в советские годы большую часть зимы центральная площадь города превращалась в огромный каток. Лед заливали вручную, катающихся собирались сотни, а иногда и тысячи. Дети, школьники, молодежь свободное время проводили именно там, под музыку, смех и звон коньков.

Сегодня городские власти и предприниматели решили вдохнуть новую жизнь в эту старую традицию и сделать катание доступным каждому. Без платы за вход, без ограничений для семей. И главное – с качественным ледовым покрытием, не зависящим от капризов южной погоды. По их замыслу, посещать общественные катки смогут в общей сложности около 100 тыс. человек в сутки. Важная деталь: катание для всех будет бесплатным. Частные компании, взявшие на себя финансирование строительства, смогут компенсировать затраты лишь за счет проката коньков и сопутствующих услуг – напитков, легкого питания, инвентаря.

– Мы планируем открыть зимние, открытые зоны для катания в нескольких районах, – рассказал на брифинге в филиале СЦК заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. – Выбор неслучайный: катки появятся в местах, где привычно гуляют семьи и где уже сформированы потоки горожан.

Первый каток обустроят у Ледового дворца по улице Байтурсынова. Его площадь составит 550 кв. м. Площадку размером 34 на 17 м смогут в сутки посещать до 20–30 тыс. человек. Лед в любую погоду обеспечит морозильная система мощностью 400 кВт. Строительство уже началось. Пространство рядом с Ледовым дворцом давно стало центром спортивной жизни, и открытая ледовая площадка логично дополняет эту инфраструктуру.

Еще один каток площадью 1 830 кв. м появится на Арбате – одной из самых популярных пешеходных зон города. Ледовая дорожка обещает стать местом притяжения для молодежи и семей с детьми. Такой формат – редкость даже для северных городов Казахстана.

Третья площадка по размерам будет сопоставима с Арбатом и расположится в новой части города – на площади Астана. Именно здесь 18 декабря состоится традиционное зажжение главной городской елки. Праздник в этом году дополнит еще и сияющий ледовый периметр.

Все три проекта создаются без использования бюджетных средств. Это совместная инициатива бизнесменов и акимата — пример того, как частный сектор может работать на городскую инфраструктуру.

Шымкент редко ассоциируется с зимой, льдом или морозом. Но, как показала практика предыдущих лет, именно такие проекты создают ощущение новогоднего чуда. На свежем воздухе, под огнями гирлянд коньки объединяют поколения – детей, родителей, друзей, соседей. Да и потом, согласитесь, что катание на коньках – не просто развлечение, а развитие координации и выносливости у детей, профилактика гиподинамии. А еще – эмоциональная разгрузка, доступный семейный досуг, безопасная среда для подростков. И главное – возможность почувствовать «те самые» снежные и морозные зимы, которые многие помнят по рассказам и фотографиям, но редко видят в южном Казахстане.

Ощущение приближения самого долгожданного праздника, помимо катков, усилит установка елок во всех пяти районах города. На праздничное оформление выделено более 90 млн тенге. Горожан ждут шествия Дедов Морозов, театрализованные представления и гала-концерт. Однако именно ледовые площадки уже сейчас называют главной изюминкой предстоящей зимы.

#Шымкент #ледовый дворец #зимние катки

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Как восполнить дефицит врачей
Трилистник кофейных предпочтений
Так держать, молодежь!
За чей счет сделка, господа риелторы?
Уважайте пешеходов!
Защитить детей в цифровом пространстве
Умное финансирование детсадов?
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Юный изобретатель из Акмолинской области стал победителем р…
Новой техникой усилили резерват «Ертіс орманы»
Обладателями комфортных квартир стали еще 320 семей
Вода в подарок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]