Зимнее катание на коньках – редкое удовольствие для южных регионов Казахстана, где погода не всегда радует устойчивым морозом. И тем не менее именно этот вид досуга вот уже несколько лет становится все более востребованным. Для детей это здоровая альтернатива гаджетам, для подростков – место общения, для взрослых – возможность активно провести вечер и освежить эмоции в череде рабочих будней.

Однако для Шымкента катки – не просто дань моде. Это возвращение к хорошей традиции, которая жила здесь десятилетиями. Старожилы хорошо помнят: в советские годы большую часть зимы центральная площадь города превращалась в огромный каток. Лед заливали вручную, катающихся собирались сотни, а иногда и тысячи. Дети, школьники, молодежь свободное время проводили именно там, под музыку, смех и звон коньков.

Сегодня городские власти и предприниматели решили вдохнуть новую жизнь в эту старую традицию и сделать катание доступным каждому. Без платы за вход, без ограничений для семей. И главное – с качественным ледовым покрытием, не зависящим от капризов южной погоды. По их замыслу, посещать общественные катки смогут в общей сложности около 100 тыс. человек в сутки. Важная деталь: катание для всех будет бесплатным. Частные компании, взявшие на себя финансирование строительства, смогут компенсировать затраты лишь за счет проката коньков и сопутствующих услуг – напитков, легкого питания, инвентаря.

– Мы планируем открыть зимние, открытые зоны для катания в нескольких районах, – рассказал на брифинге в филиале СЦК заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. – Выбор неслучайный: катки появятся в местах, где привычно гуляют семьи и где уже сформированы потоки горожан.

Первый каток обустроят у Ледового дворца по улице Байтурсынова. Его площадь составит 550 кв. м. Площадку размером 34 на 17 м смогут в сутки посещать до 20–30 тыс. человек. Лед в любую погоду обеспечит морозильная система мощностью 400 кВт. Строительство уже началось. Пространство рядом с Ледовым дворцом давно стало центром спортивной жизни, и открытая ледовая площадка логично дополняет эту инфраструктуру.

Еще один каток площадью 1 830 кв. м появится на Арбате – одной из самых популярных пешеходных зон города. Ледовая дорожка обещает стать местом притяжения для молодежи и семей с детьми. Такой формат – редкость даже для северных городов Казахстана.

Третья площадка по размерам будет сопоставима с Арбатом и расположится в новой части города – на площади Астана. Именно здесь 18 декабря состоится традиционное зажжение главной городской елки. Праздник в этом году дополнит еще и сияющий ледовый периметр.

Все три проекта создаются без использования бюджетных средств. Это совместная инициатива бизнесменов и акимата — пример того, как частный сектор может работать на городскую инфраструктуру.

Шымкент редко ассоциируется с зимой, льдом или морозом. Но, как показала практика предыдущих лет, именно такие проекты создают ощущение новогоднего чуда. На свежем воздухе, под огнями гирлянд коньки объединяют поколения – детей, родителей, друзей, соседей. Да и потом, согласитесь, что катание на коньках – не просто развлечение, а развитие координации и выносливости у детей, профилактика гиподинамии. А еще – эмоциональная разгрузка, доступный семейный досуг, безопасная среда для подростков. И главное – возможность почувствовать «те самые» снежные и морозные зимы, которые многие помнят по рассказам и фотографиям, но редко видят в южном Казахстане.

Ощущение приближения самого долгожданного праздника, помимо катков, усилит установка елок во всех пяти районах города. На праздничное оформление выделено более 90 млн тенге. Горожан ждут шествия Дедов Морозов, театрализованные представления и гала-концерт. Однако именно ледовые площадки уже сейчас называют главной изюминкой предстоящей зимы.