Ключ к переменам

История Ленгера – это летопись шахтерского труда, промышленного подъема, серьезных спадов и попыток заново обрести себя. Он один из немногих малых городов Казахстана, вошедших в республиканский список перспек­тивных в плане социально-экономического развития. По сути, населенный пункт получил своего рода аванс доверия и надеет­ся по максимуму использовать данный ему шанс.

В последние годы в Ленгере, расположившемся в тени Каржантау у подножия живописных гор в тридцати километрах от шумного Шымкента, активно развивается сфера образования. Особенно среднее профессиональное. Частный колледж «Мейір-Бейс», созданный 13 лет назад, наглядно демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году здесь открыли уже третий учебный корпус.

По словам преподавателя доклинических дисциплин Далилы Азиркуловой, сегодня в колледже обучаются около 600 студентов по направлениям «Медицина», «Педагогика» и «Туризм».

Впервые за годы существования это учебное заведение получило 75 государственных грантов на педагогические специальности, что стало настоящим прорывом и свидетельством того, что учебно-воспитательный процесс поставлен здесь на должном уровне. Все это – результат частных инвестиций. Только на строительство упомянутого выше третьего корпуса было потрачено 150 млн тенге.

Развиваются и другие образовательные учреждения. Еще один колледж в городе готовит специа­листов для народного хозяйства по десяти направлениям. Школы также находятся в хорошем состоянии. Это, пожалуй, один из немногих городов Туркестанской области, где полностью решена проблема аварийных школ.

В 16 государственных и частных школах учатся без малого 10 тыс. детей, для которых созданы все условия. Так что потребности в строительстве новых объектов образования нет. В этом есть заслу­га инициативных горожан, инвестирующих в строительство новых частных учебных заведений, а значит – в образование и будущее родного города и республики.

Решая проблемы городской инфраструктуры

Несмотря на позитивные инфраструктурные подвижки, Ленгер продолжает испытывать ряд проблем, связанных, в том числе, с изношенными очистными сооружениями, нехваткой питьевой воды, устаревшей канализацией...

Жительница города Гульжахан Омарханова рассказывает, что Ленгер когда-то славился не только горным воздухом, но и чистейшей водой. Сейчас же, по ее словам, ситуация изменилась: днем, особенно в летнее время, далеко не все горожане могут пользоваться водопроводом: живительной влаги не хватает.

Шахтные терриконы, нависаю­щие над городом, загрязняют экологию, а заброшенный и превращенный в свалку пустырь в самом центре Ленгера не добавляет ему привлекательности.

– Горожане давно предлагали разбить там сквер, ведь пенсио­нерам, которых в городе много, просто негде присесть, когда они приходят за пенсией в банк, расположенный по соседству, – утверждает Гульжахан Омарханова. – Эта территория, которую еще лет двадцать назад зачем-то огородили забором, фактически бесхозна. Если заглянуть за забор, то можно увидеть горы мусора, накопившегося там за прошедшие годы. Почему бы не сделать тут зеленую зону? Несмотря на обе­щания уже нескольких акимов найти собственника земельного участка и изъять неосвоенную землю в пользу города, на деле ничего не меняется.

В повестке дня городских и районных властей – вопрос надеж­ного водоснабжения горожан. Ленгер потребляет питьевую воду из трех источников: водоочистных сооружений «Коктерек», родника Карабастау, скважины населенного пункта Достык. Чиновники не отрицают, что летом наблюдается дефицит питьевой воды. Особенно сильно от ее нехватки страдают жители микрорайона «Алатау». Немного улучшить ситуацию удалось лишь после бурения дополнительной скважины.

Городские власти призывают жителей рационально использовать воду, особенно в засушливый год, а именно таким выдался нынешний. Да и прошлый был ненамного лучше, что хорошо видно по вершинам гор, на фоне которых расположился Ленгер. На них нет привычных белых снеговых шапок, поскольку минувшие осень, зима и весна оказались очень бедными на осадки.

Реальным решением проблемы устойчивого водоснабжения здесь считают строительство водовода от источника Акмешит, что в 22 км от Ленгера, на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в Алатауском сельском округе. Геолого-разведочные работы уже идут. Если запасы воды будут подтверждены, начнется разработка проектно-сметной документации.

Городская система водоотведения – еще одна головная боль городских властей. Ведь новые дома растут быстрее, чем успевает развиваться инфраструктура. На сегодня в Ленгере действуют два канализационно-очистных сооружения, мощности которых явно не хватает для удовлетворения нужд населения. Строительство третьего объекта уже идет, завершить его планируется в 2025-м, а полностью подключить – в следующем году.

В городе продолжается строительство жилья. В прошлом году в эксплуатацию были сданы два пятиэтажных дома на 120 квартир, еще три многоэтажки на 156 квартир планируют ввести предстоящей осенью. Приоритет заселения в новостройки получат жители двух аварийных зданий и очередники. В общей сложности на получение жилья в местных исполнительных органах зарегистрировано свыше шести тысяч человек.

В июне прошел аукцион на продажу трех земельных участков под многоэтажную застройку, площадь каждого – по 0,5 га. Среди частных инвесторов есть желающие строить коммерческое жилье в Ленгере, а значит, они уверены, что покупатели на благоустроенные квартиры найдутся. Но подвести коммуникации – задача не из легких. И не из дешевых.

Конечно же, развитие жилищного строительства сдерживает неразвитость или отсутствие инфраструктуры. В аналогичной ситуации находятся и ленгерцы, желающие построить частный дом и жить на земле. Очередь на получение земли под индивидуальное строительство уже превысила 18 тыс. человек. Между тем, согласно нынешнему генеральному плану, давно, кстати, устаревшему, обеспечить участками под жилищное строительство можно лишь 400 очередников. И то лишь только после подведения необходимых инженерных коммуникаций…

Новый генплан: шаг в XXI век

Город строился еще в 1950-е годы с расчетом на население в 100 тыс. человек. Сегодня в Ленгере проживает чуть больше трети от этого числа. Последний утверж­денный генплан датируется 2007 годом, но и он давно устарел. Новый проект разрабатывается с 2024-го. В соответствии с ним город будет жить ближайшие два десятилетия.

Согласно новому плану застройки площадь города увеличится с 2 516 до 3 200 га, население – до 53 тыс. человек. Предусмотрено развитие жилых микрорайонов, социальной инфраструктуры, промышленной зоны и зеленых территорий. Это стратегическая работа, и ее успех зависит от согласованных действий акимата, бизнеса и горожан.

Северная часть города с учетом перспективы развития отведена под промышленную зону. Там есть несколько десятков гектаров свободных площадей под создание новых предприятий.

И снова о терриконах

История Ленгера – это прежде всего уголь. Именно шахты стали фундаментом города в середине XX века. Город вырос на месте аула Ленгер-сай.

С 21 мая 1932 года центром Ленгерского района являлось село Беловодское, а с октября 1935 года – рабочий поселок Ленгер-­Уголь. С тех пор как рабочий поселок получил статус райцентра, прошло 90 лет. Так что ленгерцам впору отмечать юбилей.

Рабочий поселок Ленгер-Уголь переименовали в Ленгер только 1 октября 1945 года. В то же время Ленгерский район стал называться Георгиевским, а его административным центром стало село Георгиевка. До тех пор, пока в июне 1956 года Ленгер снова не стал административным центром.

Краеведы склонны считать, что название населенного пунк­та происходит от персидского слова «лянгар», означающего в переводе на русский язык «поднос, выемка». Толкование такое вполне оправданно, если учесть, что город расположен в чаше у подножия хребта Каржантау. Апогей славы и экономического расцвета этот населенный пункт пережил в сороковые-пятидесятые годы прошлого столетия благодаря развитию шахт. Хотя уголь здесь добывали еще с конца XIX века, поставляя его на верблюдах в Шымкент на сантонинный завод, развитие отрасль получила только после того, как в 1934 году к городу подвели железную дорогу.

Благодаря промышленной добыче угля Ленгер развивался стремительными темпами. За счет «угольных» денег возводили дома и объекты соцкультбыта, благоустраивали улицы. Так было до тех пор, пока в 1960-х залежи бурого угля не признали бесперспективными. Шахты закрыли. С тех пор над городом как напоминание о былой шахтерской славе и высятся терриконы. Возле каждой из бывших девяти шахт образовалось по два огромных холма, содержащих в общей сложности под 20 млн тонн отработанной породы.

В годы экономического кризиса они стали одним из источников выживания для местного населения. Люди взбирались на терриконы в поисках кусков угля. Занятие это было отнюдь не безопасным, и всякий раз, когда поступали сведения о новом пострадавшем от угольных раскопов, власти задумывались над тем, как избавить город от отвалов шахтного производства.

В 2003 году была предпринята попытка утилизировать терриконы с помощью технологии выщелачивания углесодержащих веществ. Отходы перерабатывали в угольные брикеты, но они оказались неконкурентоспособными из-за низкой калорийности. Проект закрыли. С тех пор попыток рекультивации не было. И только недавно поступило предложение избавить город от угольной пыли от инвестора из Китая.

Сейчас ведутся переговоры и, если они увенчаются успехом, терриконы могут стать сырьем для выпуска кирпича и строительных блоков. Немаловажно и то обстоятельство, что на новом производстве появятся дополнительные рабочие места.

Аким Ленгера Максат Жумабаев говорит, что аргументами в пользу перспективности развития промышленности служит целый ряд факторов. Самый важный из них – наличие автомобильной и железной дорог, связывающих город с областным центром, непосредственная близость к Шымкенту, а значит, и к рынкам сбыта, наличие устойчивого газо- и энергоснабжения.

Все это формирует хороший инвестиционный климат. И не случайно еще в начале 1990-х годов всерьез рассматривался вопрос о строительстве здесь завода по выпуску телевизоров.

В прошлом году в городе открылись два новых предприя­тия – ТОО «Ленгер-бетон» и ТОО «КазПласт». Работу на них получили в общей сложности 165 человек.

Шанс у подножия гор

Ленгер называют городом пенсионеров, но это скорее образ, чем статистика. Пенсионеров здесь менее 10% от населения. Проблема – в оттоке молодежи. Причина данного явления лежит на поверхности: нехватка рабочих мест и низкая зарплата.

Удержать выпускников на родине можно только при наличии работы и достойной оплаты труда. В этом направлении сейчас и предпринимаются усилия: открываются новые предприятия, развивается индустриальная зона, создаются условия для предпринимательства.

Аким Толебийского района Еркегали Алимкулов обращает внимание на то, что Ленгер имеет колоссальный природный потенциал. В 10 км от него расположено ущелье Бургулюк, в 15 – живописная Ак-Мечеть. Местность защищена от загрязнений со стороны Шымкента. А какой тут горный воздух!

В декабре 2024 года на склонах Угамских гор появилась бугельная дорога для горнолыжников, успешно развивается инфраструктура активного зимнего отдыха.

– Сам город уютный, компакт­ный, с потенциалом для развития как промышленности, так и туризма, – убежден Еркегали Алимкулов. – Главное – сохранить темп преобразований и не распылять усилия.

Хотя Ленгер пока не стал туристическим центром, в окрестных сельских округах Алатау и Каскасу жители уже с прибылью для себя осваивают туристическую нишу. Гостевые дома, кафе, сервисные точки возникают там, где вчера был только безлюдный природный ландшафт.

Ленгер, без сомнения, может стать воротами в местный туристический кластер. Так что развитие городских сервисов – следующая логичная ступень.

Аким Толебийского района именно в этом направлении видит огромный потенциал для развития районного центра.

– Да, проблем пока хватает, – говорит Еркегали Алимкулов. – Но важно учесть другое – есть движение, есть видение, есть надежда. Ленгер – город, который не хочет оставаться в прошлом. Он строит мост в будущее, опираясь на свой трудовой характер, природные богатства и энергию молодых.