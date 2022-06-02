Лесной пожар локализовали в Семее

Пожар, начавшийся 1 июня​​ на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", локализовали сегодня, 2 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В тушении были задействованы силы лесников и ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части № 68303 МЧС - всего 400 человек личного состава и 56 единиц техники.

Сильный ветер затруднял борьбу с огнем, отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Ориентировочная площадь горения составила 200-250 Га. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина - грозовой разряд, добавили в ведомстве.