Lesson Study интегрировал Казахстан в мировую педагогику

Образование
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Мира Алипинова
специальный корреспондент

Казахстанские педагоги получили доступ к Кембриджскому университету и мировому образованию. В Алматы отечественные учителя подключились к глобальной онлайн-платформе Camtree (Cambridge Teacher Research Exchange), это уникальная цифровая библиотека Кембриджа, посвященная научным исследованиям в педагогике

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Торжественное открытие Camtree можно назвать главной новостью из традиционной категории «Суюнши!» на II национальной конференции «Профессиональный диалог: как Lesson Study меняет обучение». Новые образовательные решения привезли в Алматы более 550 делегатов, которые системно занимаются исследовательской деятельностью во всех регионах.

Масштабное внедрение Lesson Study (Исследование урока) Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» начал более десяти лет назад. Сегодня Казахстан на второй позиции в мировом рейтинге после Японии, в которой исследовательская практика учителей – это целая философия, созвучная национальному менталитету.

В прошлом сентябре Астана на пять дней стала столицей мирового образования. Впервые в истории звездный десант World Association of Lesson Studies высадился на постсоветском пространстве, главную конференцию WALS-2024 назвали открытым уроком Казахстана.

Президент Всемирной ассоциации исследования урока Кэтрин Льюис подчеркнула уникальную масштабность страновой модели Lesson Study.

– Исследование урока в Астане и во всех регионах реально в действии и дошло до абсолютного большинства учителей. Мы гордимся, что за десять лет наши коллеги из Центра педагогического мастерства выросли в настоящих амбассадоров WALS во всем мире и главных лидеров в мировом образовании. Казахстанский опыт по внедрению Lessonstudy – один из лучших в глобальной педагогике, – сказала она.

В Астане были созданы высокие образовательные стандарты глобального масштаба, по которым сегодня работают в каждой отечественной школе. На алматинской конференции востребованность Lesson Study в отечественной педагогике доказали профессиональные кейсы, креативные форматы и приоритетные темы казахстанских учителей. Актуальность исследовательских работ подтвердили главные спикеры –избранный президент WALS Стефан Клива (Швейцария), профессор Кембриджского университета Питер Дадли (Англия), профессор Казахского государственного женского педагогического университета Кульзада Кудайбергенева, профессор Национального института образования Чой Бан Хенг (Сингапур).

Стефан Клива особо отметил масштабную вовлеченность отечественных педагогов в LessonStudy, которая помогает учителям стать лучшей версией себя.

– В Казахстане исследовательская деятельность внедрена в каждой школе, что сильно продвинуло страну в глобальном образовании. Мы впечатлены школьным Днем профессионального диалога, который провели в алматинской гимназии № 15, где создана удивительная экосистема – сказал он.

Впервые в истории World Association of Lesson Studies на алматинской конференции был апробирован новый формат педагогической консолидации: все делегаты подключились к онлайн-наблюдению урока в японских школах вместе с зарубежными коллегами из Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Южно-Африканской Республики, Португалии, всего 15 стран. Профессиональная коллаборация – обязательный элемент в Lesson Study, который практикуется каждый день, но пилотный проект по международному сотрудничеству впервые и успешно реализован в Казахстане.

Специальный симпозиум на национальной конференции был посвящен масштабному отчету Кыргызстана, где внедрение LessonStudy началось при содействии казахстанского Центра педагогического мастерства. В Алматы прилетела большая делегация учителей-исследователей из Бишкека.

– Я впервые на тематической конференции, посвященной научным исследованиям педагогов, меня поразила преданность казахстанских учителей профессии. Философия LessonStudy имеет здесь особое значение, глаза педагогов горят вдохновением, могу сказать, что детям с ними повезло, – признался генеральный директор международной образовательной сети «Сапат» Орал Рахми.

Стратегическая тема Camtree была логично продолжена в контексте самой конференции. В настоящее время Кембриджским университетом и Центром педагогического мастерства подготовлена рабочая группа внешних экспертов, все они прошли сложный конкурс и будут заниматься публикацией исследовательских работ казахстанских педагогов. Сегодня в цифровой библиотеке University of Cambridge можно прочитать более 30 трудов отечественных учителей на английском языке. Автор уникального проекта Camtree и его вдохновитель Питер Дадли признался, что в следующем году на глобальной платформе появятся первые публикации на казахском языке.

В следующем году также планируется масштабный партнерский проект с Кембриджем – издание итоговой книги «LessonStudy в Казахстане».

Среди главных новостей, которые прозвучали во время «Профессионального диалога»,– новое признание отечественной команды: старший эксперт аналитической группы Центра педагогического мастерства Тавиля Акимова номинирована в ExCo (Исполнительный комитет) World Association of Lesson Studies, в котором представлены всего семь мировых лидеров, два успешных тренера центра номинированы в СоветWALS.

– Стратегическая миссия LessonStudy в том, что, во-первых, Казахстан успешно интегрирован в мировое образование, мы открыли нашу страну миру, поскольку исследование урока – это глобальная деятельность, которая раздвигает границы и объединяет учителей во всех странах. Во-вторых, образовано профессиональное комьюнити нескольких тысяч коллег, вовлеченных в исследовательскую практику, и, в-третьих, создана успешная платформа для профессионального развития педагогов в целом, – подвела итоги заместитель председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Жанбота Кабдыкаримова.

 

#Казахстан #Образование

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