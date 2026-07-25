Летний турнир теннисистов

НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
Современные угрозы все чаще направлены на сознание человека
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Саудовская Аравия ввела новую многократную визу для совершения умры
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
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Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
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