Летний турнир теннисистов

В женском одиночном разряде золото завоевала алматинка Инкар Дюсебай, опередившая Сандугаш Кенжибаеву (Астана) и Еву Корышеву (Актобе). У мужчин чемпионом стал Даниал Рахметуллаев из Актау, серебро – у Ерасыла Ердильды (Кызылординская область), бронза – у Мансура Сайынова (Актобе).

В парном разряде у женщин победили сестры Асылжан и Еркежан Арыстанбековы (Алматы), а у мужчин – дуэт Ерасыл Бахтияр⁄Ерасыл Ердильда (Кызылординская область). Победителям турнира будет присвоено звание «Мастер спорта РК».