Льготы нацелить на результат

В ходе встречи с докладами выс­тупили министр национальной экономики Алибек Куантыров, заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов Жаныбек Нуржанов, представители отечественного бизнеса, НПП «Атамекен» и совета Ассоциации финансистов.

Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина напомнила, что Глава государства в Пос­лании от 1 сентября 2022 года уделил особое внимание воп­росам обновления Налогового кодекса. По ее словам, самая проблемная часть – налоговое администрирование.

– Первое, акцент должен быть сделан на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы. Налоговые льготы должны быть направлены на получение реального мультипликативного эффекта. Второе, перенос налоговой нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения. Это обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки, – отметила Ольга Перепечина.

В ходе мероприятия были также обсуждены вопросы международной практики и специальных налоговых режимов. Так, депутатами была отмечена необходимость практической реализации международной практики налогообложения доходов и распределения нагрузки по отраслям, а также по-новому рассмотреть специальные налоговые режимы, в том числе улучшить механизмы налогового администрирования и обеспечения максимально возможной цифровизации налогового процесса.

– С целью оптимизации неэффективных налоговых льгот и повышения качества мониторинга по их предоставлению необходимо рассмотреть вопрос по сокращению налоговых льгот на 20%. Урегулировать вопросы налогообложения извлечения полезных ископаемых из техногенных минеральных образований, пересмотреть механизм налогообложения при технологически неизбежном сжигании газа, а также при испытании скважин, исходя не из мировых цен, а из производственной себестоимос­ти, не допуская потерь бюджета. Эти и другие предложения вошли в список рекомендаций, которые мы подготовили для Правительства, – сказал сенатор Султанбек Макежанов.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал о планах по повышению ставки НДС с 12 до 16%. Увеличение ставки – это дополнительные поступления в бюджет в размере 2–2,4 трлн тенге.

– Данная сумма сопоставима с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в рес­публиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих транс­фертов. Тем самым мы усилим накопительную функцию Национального фонда. Это очень важная задача. Мы должны сох­ранить Нацфонд для будущего поколения, – заявил глава МНЭ.

По словам министра, низкая ставка НДС по сравнению с основными экономическими партнерами делает выгодным экспорт товаров из этих стран в Казахстан. Увеличение ставки НДС в первую очередь увеличит наг­рузку на импортные товары. Для производства и переработки продовольственных товаров в Казахстане созданы выгодные условия налогообложения НДС. Также ряд продавцов применяет режим розничного налога, где предусмотрено освобождение от НДС. Данные льготы будут сохранены.

Кроме того, предлагается повышение ставки КПН (корпоративный подоходный налог) для сырьевого и финансового секторов, сферы игорного бизнеса до 25–30%.

Рассматривается вопрос увеличения ставки ИПН для доходов по заработной плате в размере более 480 МЗП в год (40 млн тенге). Проводится работа над вопросом налогообложения предметов «роскоши», введения дополнительных акцизов на импортную дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию, пересмотра подходов по налогообложению имущества, оптимизации специальных налоговых режимов, повышению эффективности налоговых льгот.

Министр подчеркнул, что налоговые режимы для агропромышленного комплекса сохраняются. Во исполнение Послания Президента для новых проектов в обрабатывающей промышленности будут предоставлены льготы на три года.

От депутатов Сената, представителей бизнес-сообщества поступили следующие предложения: стабильность и предсказуемость налогового законодательства; стимулирование геологоразведки; поддержка обрабатывающей промышленности, в том числе распространение режима розничного налога на данную отрасль; отсрочка уплаты НДС при импорте металлопродукции; прод­ление действия механизма уплаты НДС на импорт методом зачета; сохранение действующих налоговых режимов для сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств; снижение доли теневой экономики.

В целом все предложения будут обсуждаться в рамках дальнейшей работы совместно с бизнес-сообществом и экспертами.