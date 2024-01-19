Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке

Долгое время предметы находились в частной коллекции американского бизнесмена Стива Форбса

Фото: techinsider.ru

Уникальная коллекция личных вещей Уинстона Черчилля выставлена на торги в Нью-Йорке, среди них письменный стол британского премьера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Как сообщается, предмет интерьера долгое время находился в доме политика в Гайд-парке.

Также на торгах представлен автопортрет Черчилля, написанный маслом, и 25 редких книг с автографом британского лидера.

Отмечается, что долгое время предметы находились в частной коллекции американского бизнесмена Стива Форбса.

Аукцион пройдёт с 19 по 28 января в Нью-Йорке.

Все вырученные средства направят на благотворительность.