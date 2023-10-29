Лидеры Кыргызстана и Узбекистана выразили соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Казахстане

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств, правительств, а также руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz