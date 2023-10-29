Лидеры Кыргызстана и Узбекистана выразили соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Казахстане

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств, правительств, а также руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили слова соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву в ходе телефонного разговора, а также направили телеграммы", – сообщает Акорда.
Слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков передали президенты России, Франции, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, премьер-министр Армении, председатель, раис Татарстана, генеральный директор ВОЗ, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ и другие.