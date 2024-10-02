Lifelong learning по-алматински

С начала года в отделе подготовки персонала АО «АлЭС» прошли обучение более двух тысяч сотрудников компании, в том числе 1 646 рабочих и 421 инженерно-технический работник.

Энергетика относится к одной из тех отраслей, где непрерывное обучение, подтверждение квалификации, совершенствование и обновление оборудования являются не просто необходимостью, но и гарантией безопас­ности производства. Поэтому в АО «АлЭС» действует много­уровневая система подготовки и обучения персонала всех категорий сотрудников – от рабочего до топ-менеджера. Сотрудников обучают не только в отделе подготовки персонала, но и в профильных учебных структурах и организациях.

В числе партнеров компании – Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Satbayev University, КазНУ имени аль-Фараби, Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий. С начала года разными формами обучения было охвачено 4 464 человека.

– Учитывая сложный технологический характер и проводимую модернизацию производственных активов компании, а также высокие требования по безопас­ности, мы придали вопросам повышения профессионализма и компетенции персонала прио­ритетный характер, – говорит начальник управления человеческими ресурсами АО «АлЭС» Жанна Сапаргалиева. – Так, еще в 2007 году для обеспечения потребностей в квалифицированных кадрах мы создали отдел подготовки персонала. Его специалисты проводят повышение квалификации работников компании по основным энергетичес­ким профессиям и по промышленной безопасности.

В отделе подготовки персонала преподают специалисты компании, а также ее ветераны, которые прежде работали, имеют огромный практический опыт и теоретические знания.

Таким образом, проводится обучение, наиболее приближенное к потребностям и условиям реального производства, что позволяет более качественно готовить персонал к работе. Подобная кадровая политика направлена на создание условий для полноценного развития персонала, укрепление и сохранение высокого уровня профессиональной квалификации сотрудников.

Мы ценим в них стремление к достижению результата, которое они демонстрируют на своих рабочих местах, а также их готовность работать в команде и брать на себя ответственность. Поэтому мы поддерживаем их стремление совершенствоваться в профессии и придаем большое значение поощрению их труда по степени эффективности.

Ежегодно компания обеспечивает повышение квалификации нескольких тысяч человек. Так, в 2023 году было обучено 5 299 работников АО «АлЭС». В том чис­ле профессиональное обучение в отделе подготовки персонала управления человеческими ресурсами прошел 2 781 человек. Повышение квалификации в сторонних организациях получили 2 428 сотрудников, а языковое обучение – 90 работников.

Из обученных в 2023 году сот­рудников – 367 женщин. Так, в Алматинском университете энергетики и связи, Алматинском государственном колледже энергетики и электронных технологий с 2007 года обучено 227 работников акционерного общества, в 2023 году там обучались 10 работников. За 2024 год прошли обучение в отделе подготовки персонала уже 2 067 работников.

Система развития персонала компании предусматривает программы повышения квалификации в соответствии с производственными потребностями и стратегическими целями на базе отдела подготовки персонала, учебного полигона ПРП «Энерго­ремонт» и внешних образовательных учреждений. В процессе обучения здесь используются разработанные отделом учебные пособия на государственном и русском языках по электробезопасности, общей электротехнике. Также отдел подготовки персонала проводит курсы повышения квалификации по основным энергетическим темам с выдачей сертификатов.

Подготовка в учебном центре позволяет проводить обучение по специализированным эксклюзивным программам, учитывающим специфику и потребности производства. Такая целевая подготовка повышает профессионализм сотрудников и конкурентоспособность компании. В качестве преподавателей привлекаются специалисты с большим практическим стажем, в том числе пенсионеры, отдавшие много лет энергетике, преимущественно в структурах АО «АлЭС», и имеющие высокий уровень квалификации.

Преподавание ведется по основным энергетическим рабочим профессиям и по требованию промышленной безопасности согласно Закону РК «О гражданской защите».

В числе преподавателей – Татья­на Андреевна Солодилова, проработавшая сорок лет на ТЭЦ-3 (ГРЭС) – с 1976 по 2016 год. Вот уже восемь лет прошло, как вскоре после выхода на пенсию она переквалифицировалась из инженера в преподаватели. Ее послужной список внушает уважение и подтверждает высокий уровень квалификации: техник-конструктор, затем – инженер по контролю над металлом и сваркой ПТО, старший инспектор по технике безопасности и охране труда.

Когда Татьяне Солодиловой предложили эту работу, она согласилась, практически не раздумывая. Сейчас преподает своим слушателям такие дисциплины и темы, как «Гражданская защита и специализированные правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов; при эксплуатации лифтов; при эксплуатации оборудования, работающего под давлением; при эксплуатации компрессорных станций» и многое другое.

– За время работы в энергосис­теме я приобрела обширные знания, которыми хочется поделиться с персоналом, с молодыми работниками, – рассказывает Татьяна Андреевна. – Мне и ранее, еще во время работы старшим инспектором, приходилось проводить обучение. Поэтому с этой работой я знакома, и она мне нравится. Но понятно, когда это становится твоей основной профессией, повышается ответственность и появляется необходимость постоянно отслеживать изменения, события, новации в отрасли. Поэтому к каждому учебному курсу требуется серьез­ная самоподготовка.

Нужно постоянно штудировать законы, правила, требования, постоянно следить за изменениями в них. Но и этого мало: при проведении обучения необходимо заинтересовать слушателей, найти ключ и к каждой группе, и к отдельному слушателю. Ведь каждая группа, как и каждый человек, – индивидуальна. Но работать с людьми мне всегда интересно.

Мои курсы нацелены на подготовку и переподготовку работников производственных объектов по таким вопросам и требованиям ТБ, как безопас­ность при проведении огневых работ с соблюдением мер по защите рук; безопасность при производстве работ с применением машин, механизмов и при использовании лестниц. Мои уроки также включают пункты, акцентирующие внимание на соблюдении производственной санитарии и гигиены на рабочем месте, раскрывают алгоритмы расследования происшествий на производстве, детальный разбор их причин и следствий.

Опираясь на собственный опыт, нормы Трудового кодекса, ведомственные и корпоративные правила, Татьяна Андреевна стремится донести суть предмета и убедиться в том, что знания усвоены слушателями. У нее учатся различные категории сотрудников компании: ИТР всех производственных подраз­делений, рабочие, технические инспекторы по промышленной безопасности и охране труда. Преподает и строго спрашивает она так, как в свое время учили ее наставники – Валентин Михайлович Немичев, Люаза Усмановна Булахова.

Столь же ответственно работает в отделе подготовки персонала и Анатолий Михайлович Скрипкин. В свое время он был начальником – главным инженером линейно-монтажного участка Илийской райсельхозтехники, занимал инженерные должности в других организациях, работал старшим мастером и заместителем начальника ТТЦ ТЭЦ-3. Примечательно, что его наставником в свое время также была Татьяна Солодилова.

Анатолий Михайлович преподает уже шесть лет в ОПП. В его учебном курсе такие темы, как «Обучение промышленной безопасности персонала, работающего на опасных производственных объектах», «Правила обеспечения безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, при эксплуатации автовышек, компрессорных станций». Он также обучает слушателей Правилам по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте.

– Я десять лет работал на ТЭЦ-3 старшим мастером и заместителем начальника топливно-транспортного цеха. Опыт достаточно большой. Поэтому появилось естественное желание поделиться им, передать свои знания молодому поколению, работникам департаментов акционерного общества с целью повышения их квалификации, – говорит Анатолий Михайлович. – Работать приходится с сотрудниками различных производственных объек­тов. Но принципы в вопросах требований безопасности общие – и при проведении земляных работ, и при производстве работ с применением машин и механизмов. Также едины для всех требования производственной санитарии и гигиены на рабочем месте, как принципы и подходы к расследованию происшествий на произ­водстве.

Несмотря на то что это относительно новая для меня сфера деятельности, мне несложно работать: есть разработанные программы, имеются учебные пособия, экзаменационные билеты. Все занятия и общение с персоналом департаментов очень интересны и познавательны для меня. Ведь среди моих слушателей много грамотных и хорошо подготовленных специалистов, которым есть чем поделиться в этих вопросах.

Галина Сергеевна Суминова 41 год проработала в котельном цехе ТЭЦ-1 им. Б. Оразбаева. Прошла путь от машиниста котлов до заместителя начальника котельного цеха. В 2015 году вышла на пенсию, и почти сразу ее пригласили преподавать в ОПП.

Галина Сергеевна имеет огромный производственный опыт работы с персоналом котельного цеха, ее общий стаж работы в АО «АлЭС» составляет 50 лет.

Галина Сергеевна готовит рабочих машинистов паровых и водогрейных котлов, машинис­тов-обходчиков по котельному оборудованию, машинистов по обслуживанию топливоподачи. Шесть лет она обучает студентов НАО «АУЭС» им. Г. Даукеева по системе дуального обучения.

В АО «АлЭС» уделяется повышенное внимание не только теории, но и развитию практических навыков в профессии. Так, в этих целях в ПРП «Энерго­ремонт» создан специализированный сварочный полигон.

– Квалифицированные специалисты занимаются первичным обучением газорезчиков и электросварщиков ручной дуговой сварки, а также проводят ежегодную переаттестацию на полигоне, – рассказывает ведущий инженер Службы металлов и сварки ПРП «Энергоремонт» Татьяна Власова. – В 2023 году были проведены переаттестация 160 газорезчиков, 121 дипломированного сварщика, первичное обучение специальности 14 электросварщиков, 19 газорезчиков. Мы ежегодно проводим и конкурс среди электросварщиков и газорезчиков на звание лучшего по профессии. Это сильный стимул для рабочих стремиться к совершенству.

Результативным стало и сот­рудничество АО «АлЭС» в этой сфере с учебными учреждениями Алматы. Так, благодаря договорам социального партнерства с Алматинским университетом энергетики и связи им. Г. Даукеева и с Алматинским государственным колледжем энергетики и электронных технологий их студенты проходят производственную практику в АО «АлЭС».

В частности, в компании прошли производственную практику 88 студентов Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева и Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий. Студенты вуза практиковались на базе ТЭЦ-1 им. Б. Оразбаева и отдела подготовки персонала компании по рабочим специальностям «машинист-обходчик по котельному оборудованию» и «машинист-обходчик по турбинному оборудованию». Всего с 2018 года практику с элементами дуального обучения прошли 166 студентов.

С целью повышения интереса к профессии проводятся экскурсии для школьников, студентов и преподавателей колледжа энергетики и электронных технологий, Университета им. Сулеймана Демиреля, Казахстанско-немецкого университета, Казахского национального исследовательского технического университета им. Каныша Сатпаева, ТОО «Достық», Филиала НИШ физико-математического направления и казахской школы «Zaman School». На экскурсиях уже в этом году побывали 177 учащихся и преподавателей.

Подход к развитию персонала в АО «АлЭС» в полной мере соответствует современной концепции непрерывного обучения (LLL – lifelong learning), подразумевающей постоянное развитие профессиональных навыков, которое не останавливается на протяжении всей жизни. Концепция была предложена ЮНЕСКО и сегодня доказывает свою востребованность. По крайней мере, опыт алматинских энергетиков свидетельствует о результативности и актуальности такого подхода. Напомним: в Казахстане принята Концепция обучения в течение всей жизни (непрерывное образование), которая была разработана по поручению Главы государства.

– Начиная с «дальних подступов», мы тем самым готовим потенциальных специалистов для нашей компании, – заключает начальник отдела подготовки персонала АО «АлЭС» Жибек Курмангали. – Ведь ранняя профориентация закладывает интерес у молодых людей к будущей профессии, позволяет акцентироваться на главном, целеустремленно учиться. А целеустремленность – хорошая база для успеха в профессии и в жизни. И мы хотим, чтобы такие мотивированные люди приходили к нам работать. Мы же в свою очередь будем поддерживать эту устремленность, помогая совершенствоваться в выбранной профессии всеми доступными нам средствами.