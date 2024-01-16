Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии FIFA

Футбол
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Это уже третья такая награда для звездного нападающего сборной Аргентины и клуба Интер Майами, передает Kazpravda.kz 

Иллюстрация: fifa.com

Вчера в Лондоне состоялась церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии FIFA.

 В число претендентов изначально вошли 12 человек:

  • Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
  • Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»);
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
  • Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»);
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  • Родри («Манчестер Сити»);
  • Хвича Кварацхелия («Наполи»);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  • Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»);
  • Виктор Осимхен («Наполи»);
  • Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»);
  • Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

А финалистами стали трое – Холанд, Месси и Мбаппе.

В итоге второй год подряд победителем премии оказался Лионель Месси, хотя фаворитом считался Эрлинг Холанд, но он занял вторую строчку.

А вообще FIFA вручила ее в восьмой раз: дважды выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, еще раз – Лука Модрич. Теперь аргентинец и здесь первый.

Напомним, премия The Best от FIFA – единственный конкурент «Золотого мяча», в ноябре УЕФА объединила свою премию с France Football. 

FIFA проводит опрос в четырех сегментах: капитаны сборных, тренеры, выбранные журналисты от каждого члена ФИФА, фанаты (онлайн-опрос). Один сегмент – 25% от общего количества баллов. 

#награда #премия #FIFA #Месси #2023

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