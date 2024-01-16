Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии FIFA

Это уже третья такая награда для звездного нападающего сборной Аргентины и клуба Интер Майами, передает Kazpravda.kz
Вчера в Лондоне состоялась церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии FIFA.
В число претендентов изначально вошли 12 человек:
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
- Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Хвича Кварацхелия («Наполи»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»);
- Виктор Осимхен («Наполи»);
- Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»);
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
А финалистами стали трое – Холанд, Месси и Мбаппе.
В итоге второй год подряд победителем премии оказался Лионель Месси, хотя фаворитом считался Эрлинг Холанд, но он занял вторую строчку.
А вообще FIFA вручила ее в восьмой раз: дважды выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, еще раз – Лука Модрич. Теперь аргентинец и здесь первый.
Напомним, премия The Best от FIFA – единственный конкурент «Золотого мяча», в ноябре УЕФА объединила свою премию с France Football.
FIFA проводит опрос в четырех сегментах: капитаны сборных, тренеры, выбранные журналисты от каждого члена ФИФА, фанаты (онлайн-опрос). Один сегмент – 25% от общего количества баллов.