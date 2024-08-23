Литературный тур для молодых поэтов и писателей

Один из них – литературный тур для начинающих поэтов и писателей, который стартовал в Алматинской области.

В честь 100-летия основателя казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева члены молодежного клуба Alqa посетили его родное село Костобе и школу, в которой учился писатель.

Следующим пунктом маршрута стал литературно-мемориальный музей Мукагали Макатаева на его родине.

В трех экспозиционных залах музея села Карасаз представлено более 1 200 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта: его рабочий стол, личные вещи и рукописи.

Также в рамках визита прошел литературный вечер, и молодые поэты прочитали свои стихи.

Кроме того, группа приняла участие в открытии памятника Райымбек-батыру, а также посетили Кольсайские озера и Чарынское ущелье.

Литературный тур продолжится в области Жетысу в честь 130-летия поэта и писателя Илья­са Жансугурова.