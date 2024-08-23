Литературный тур для молодых поэтов и писателей Свежий выпуск 23 августа 2024 г. 3:30 84 Рустам Алмазов По поручению Главы государства Министерство культуры и информации РК реализовывает ряд проектов, направленных на развитие литературной сферы и поддержку молодых авторов. Фото пресс-службы МКИ Один из них – литературный тур для начинающих поэтов и писателей, который стартовал в Алматинской области. В честь 100-летия основателя казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева члены молодежного клуба Alqa посетили его родное село Костобе и школу, в которой учился писатель. Следующим пунктом маршрута стал литературно-мемориальный музей Мукагали Макатаева на его родине. В трех экспозиционных залах музея села Карасаз представлено более 1 200 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта: его рабочий стол, личные вещи и рукописи. Также в рамках визита прошел литературный вечер, и молодые поэты прочитали свои стихи. Кроме того, группа приняла участие в открытии памятника Райымбек-батыру, а также посетили Кольсайские озера и Чарынское ущелье. Литературный тур продолжится в области Жетысу в честь 130-летия поэта и писателя Ильяса Жансугурова. #творчество #писатели #поэты #литературный тур