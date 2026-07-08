Лодки экстра-класса

Каноисты получили премиальный инвентарь от польского бренда Plastex Boats, а байдарочники – от португальского мирового лидера Nelo. Лодки изготовлены по космическим технологиям полного вакуумного мешка из высококачест­венного карбона и кевлара. Как отметил лидер команды Сергей Емельянов, именно на таких моделях гоняются на крупнейших международных стартах, и новый инвентарь напрямую повлияет на будущие результаты наших гребцов.