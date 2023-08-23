Локальные поливочные системы построят в Астане

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Вопросы полива планируется решить путем прокладки трубопроводов с канала Нура-Ишим, реки Есиль и Акбулак, а также бурения глубинных скважин.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Астане улучшат качество полива деревьев, кустарников и цветов путем строительства локальных поливочных систем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

На данный момент зеленый фонд города поливают двумя способами: ручным (поливомоечные машины) и автоматизированными системами полива.

Локальные поливочные системы и скважины смонтированы на территории 56 парков и скверов города. Еще на территории ряда скверов ведутся работы по монтажу локальных систем полива.

Вопросы полива планируется решить путем прокладки трубопроводов с канала Нура-Ишим, реки Есиль и Акбулак, а также бурения глубинных скважин.

В текущем году проложен трубопровод с реки Акбулак до улицы Сатпаева длиной 1200 метров с устройством локальной поливочной системы.

Обустроена поливочная система в районе памятника Жамбыла Жабаева, по улицам Ташенова, Пушкина, где забор воды происходит с реки Акбулак.

Также ведутся строительно-монтажные работы от водоема Ботанического сада до Триумфальной арки и прокладка трубопровода по улице Мангилик Ел. По улице Улы Дала и К-1 проводятся работы по прокладке магистрального трубопровода с забором воды из канала Нура-Ишим.

Кроме того, в следующем году планируется приобрести 100 единиц поливомоечной техники, что позволит улучшить полив зеленых насаждений, добавили в акимате.

#Астана #система #строительство #план #полив #новая

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