Локдаун возвращается в Китай

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По данным Государственного комитета по делам здравоохранения в Китае четвертый день подряд фиксируют рекорд по числу случаев СOVID-19, передает Kazpravda со ссылкой на РИА Новости.

Так, за минувшие сутки выявили 39 791 заразившегося. Большинство случаев — 36 082 — бессимптомные.

Больше всего новых случаев отмечено в южной провинции Гуандун (там строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест), в Пекине (в некоторых районах столицы ввели частичный локдаун) и в городе центрального подчинения Чунцин.

Накануне в Китае зарегистрировали 35 183 случая COVID-19, а до этого показатель превышал 30 тысяч 24 и 25 ноября. Предыдущий максимум приходился на середину апреля — тогда, во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае, он составлял более 29,4 тысячи заразившихся.

Всего за время пандемии в материковом Китае заразились коронавирусом более 300 тысяч человек, 5,2 тысячи из них спасти не удалось.

В последние месяцы в республике ухудшается эпидемиологическая ситуация — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов (раньше хватало теста, сделанного в последние 72 часа).

А на некоторые мероприятия, например брифинги в МИД, можно попасть только с тестом 24-часовой давности. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.

Китай с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к коронавирусу. До сих пор противоэпидемиологический контроль в стране остается одним из самых строгих в мире.