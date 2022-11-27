Локдаун возвращается в Китай

Происшествия

Всплеск новых случаев заражений по коронавирусу фиксируется в Китае. 

Фото: newsland.com

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения в Китае четвертый день подряд фиксируют рекорд по числу случаев СOVID-19, передает Kazpravda со ссылкой на РИА Новости

Так, за минувшие сутки выявили 39 791 заразившегося. Большинство случаев — 36 082 — бессимптомные.

Больше всего новых случаев отмечено в южной провинции Гуандун (там строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест), в Пекине (в некоторых районах столицы ввели частичный локдаун) и в городе центрального подчинения Чунцин.
Накануне в Китае зарегистрировали 35 183 случая COVID-19, а до этого показатель превышал 30 тысяч 24 и 25 ноября. Предыдущий максимум приходился на середину апреля — тогда, во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае, он составлял более 29,4 тысячи заразившихся.

Всего за время пандемии в материковом Китае заразились коронавирусом более 300 тысяч человек, 5,2 тысячи из них спасти не удалось.

В последние месяцы в республике ухудшается эпидемиологическая ситуация — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов (раньше хватало теста, сделанного в последние 72 часа). 

А на некоторые мероприятия, например брифинги в МИД, можно попасть только с тестом 24-часовой давности. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.

Китай с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к коронавирусу. До сих пор противоэпидемиологический контроль в стране остается одним из самых строгих в мире.

Популярное

Все
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
Полиция прокомментировала митинг в столице
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Локдаун возвращается в Китай
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Казахстане: в Актобе открывается филиал ассоциации национальных видов спорта
В замерзающем Экибастузе не будут работать детские сады и школы
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Происшествия
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Происшествия
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии …
Происшествия
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Происшествия
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Карага…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]