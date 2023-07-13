Ловись, рыбка, да по закону

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Юлия Миленькая

Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК инициировал создание информационной системы отслеживания рыбы и рыбной продукции с целью борьбы с ее теневым оборотом.

По словам старшего инспектора по особым поручениям группы природоохранной полиции Комитета административной полиции Алишера Жармагамбетова, выступавшего на брифинге в СЦК, органы внутренних дел принимают активное участие в пресечении фактов незаконного использования рыбных ресурсов. В рамках рыбоохранной акции «Бекіре-2023» в этом году в Атырауской области был привлечен к уголовной ответст­венности предприниматель, владелец ресторана, в котором незаконно подавали добытую рыбу осетровых пород.

Заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК Аян Бахиянов рассказал, что выловленная браконьерским способом рыба после изъятия государственными инспекторами сдается в специальные организации, где хранится до вынесения судебного решения в отношении правонарушителя. После чего рыба изымается в доход государства либо путем продажи, либо путем уничтожения.

– По постановлению Правительства в 2021-м принята Программа развития рыбного хозяйства на 2021–2030 годы, цель которой – увеличение рыбной продукции до 270 тысяч тонн к 2030 году. Основной упор делается на те хозяйства, которые занимаются искусственным выращиванием рыбы, – отметил Аян Бахиянов. – Чтобы рыба выросла и достигла товарных объемов, нужно определенное время. Прогнозируется, что объем товарной рыбы начнет расти в 2024–2025 годах.

Заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК также сообщил, что для борьбы с теневым оборотом они разрабатывают информационную систему прослеживания рыбы и рыбной продукции. Основная ее задача – проконтролировать весь объем рыбы от ее вылова до реализации конечному потребителю.

– Чтобы реализовывать рыбу в точках продаж, необходимо соблюдать соответствующие ветеринарные требования: иметь ветеринарную справку при продаже внут­ри страны или ветеринарный сертификат при вывозе за пределы Казахстана, – сказал Аян Бахиянов. – Межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства выдаются справки о происхождении вылова, подтверж­дающие легальность появления того или иного объема рыбы. Если выявляется, что рыба не была выращена или завезена и при этом она у ветеринаров, соответствующие службы посредством этой системы уже не смогут предоставлять ветеринарный документ, а рыба будет считаться браконьерской.

На сегодняшний день данная информационная система проходит апробацию в АО «Национальные информационные технологии», и в первом квартале 2024 года ее планируют ввести в эксплуатацию.

– Министерство внутренних дел призывает граждан бережно относиться к окружающей среде, проявлять активную гражданскую позицию. В свою очередь МВД обязуется принимать активные меры по привлечению правонарушителей к ответственности. Природа – это наследие, которое мы оставим будущим поколениям, – заключил Алишер Жармагамбетов.

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