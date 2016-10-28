​Лучше один раз увидеть

Парламентарии прибыли в Актюбинскую область обсудить концептуальные положения проекта Кодекса о недрах и недропользовании, разрабатываемого в рамках Плана нации «100 шагов». Перед началом этой рабочей встречи парламентарии ознакомились с экологической ситуацией в регионе, взяли на воору­жение проблемные вопросы в этой сфере, посетив ряд объектов АО «Казхром», полигон твердых бытовых отходов, канализационно-очистные сооружения областного центра.

Как отметил председатель комитета Глеб Щегельский, то, что тревожит жителей области, парламентарии не могли обойти вниманием. Скажем, в августе в Актобе зафиксирован самый высокий предельный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Имеются другие проблемы, связанные с экологией. Поэтому решено было приехать, увидеть все воочию, обсудить на месте. То есть экологический вопрос региона был, соответственно, внесен в повестку выездного заседания комитета планово и не спонтанно.

Рабочая встреча мажилисменов с представителями госструктур, профильных ведомств, недропользователей состоялась после посещения объектов в здании областного филиала партии «Нур Отан». В ее работе принял участие глава региона Бердыбек Сапарбаев. Приглашены были также вице-министры: по инвестициям и развитию – Тимур Токтабаев и энергетики – Асет Магауов, представители Комитета экологического регулирования и контроля Минэнергетики РК.

Открывая совещание, Г. Щегельский подчеркнул, что для обсуждения проекта Кодекса по недрам и недропользованию депутаты также не случайно остановили свой выбор на Актюбинской области для своего выездного заседания. Западный регион обладает уникальной ресурс­ной базой. На его территории сосредоточен широкий спектр природных богатств, как углеводородного сырья, так и значительных запасов других металлов, особенно хрома. Поэтому на заседание решено было пригласить все заинтересованные стороны: гос­органы, разработчиков, представителей республиканских ведомств и большинства компаний-недропользователей, а также субъектов предпринимательства, прямо или косвенно занимающихся добычей и использованием недр.

Как было отмечено, члены комитета непосредственно участвовали в разработке и обсуждении этого законопроекта на уровне Правительства. И такое нововведение впервые применяется в парламентской практике. Еще одним важным шагом в деятельности комитета стало публичное обсуждение отдельных положений законопроекта на выездных заседаниях, на встречах с общественностью и недропользователями в регионах.

С презентацией проекта кодекса в Актобе выступил вице-министр по инвестициям и развитию Т. Токтабаев. Он рассказал о той работе, которая выполнена в рамках принятия нового законопроекта, какие внесены в него новшества для повышения инвестиционной привлекательнос­ти в отрасли нед­ропользования, в обеспечении заинтересованности инвестора, ускоренной выдачи юридической документации на заключение контрактов на разведку. При этом эксперты старались учесть положительный международный опыт.

В свою очередь вице-министр энергетики А. Магауов подчеркнул, что в рамках проекта кодекса рассматривается значительное коли­чество нововведений, улучшающих инвестиционную привлекательность, сохранение адекватного госрегулирования и контроля над разработкой месторождения. В ходе обсуждения кодекса представителями бизнеса был задан ряд вопросов, касающихся налоговой политики, определения по новой модели границ недропользования, были внесены рекомендации.

Широкое обсуждение затем состоялось и по второму вопросу повестки дня – экологическим проб­лемам области. В своем слове глава региона Б. Сапарбаев поблагодарил мажилисменов за то, что они проводят выездное заседание именно в Актобе, тем более, что вопрос экологии особо актуален для его жителей. Область является одним из крупных минерально-сырьевых регионов РК, и при наличии крупных компаний, которые занимаются недропользованием, наносится немалый вред окружающей среде. Поэтому вопрос соблюдения экологической безопасности всегда стоит на первом месте. Местная власть принимает соответствующие меры в этом направлении, специально разработана программа мероприятий, на ее реализацию в текущем году выделено из бюджета 1 млрд 100 млн тенге. Начато строительство новых станций по очистке кондиционных отходов, завода по переработке ТБО, ведется озеленение полигона.

Главным вопросом является также утилизация газа. На сегодня этот показатель по области составляет 93%, и в ближайшие три года его намечено довести до 95%. В свою очередь аким внес рекомендации об обеспечении на законодательном уровне участия местных исполнительных органов при заключении контрактов с недропользователями и при внесении в них изменений, потому что эти недра находятся в регионах. Власть заинтересована в том, чтобы недропользователи выполняли все свои обязательства, в том числе и в вопросах социального отчисления, подготовки кадров. Прозвучала также просьба взять на заметку проблему, связанную с подземными чистыми питьевыми водами в Кокжиде, в черте которого сегодня ведется освоение недр, что грозит экологической катастрофой. А ведь это уникальное природное богатство, которое нужно беречь и эффективно им пользоваться. При сохранении его можно будет решить проблему с питьевой водой даже в соседней Мангистауской области.

Волнует актюбинцев и сохранение озера Шалкар, в котором объем воды с каждым годом значительно снижается. Адресовано также было предложение и в комитет геологии о необходимости возведения станции по контролю за состоянием атмосферного воздуха в районе Кенкияк, Шубарши, Сорколь, где немало нефтеперерабатывающих производств. Все эти проблемные вопросы глава региона попросил мажилисменов включить как рекомендации Правительству, чтобы это стало толчком для решения озвученных проблем.

В области все еще немало «болевых точек», которые наносят немалый вред окружающей среде. К примеру, в ряде населенных пунктов – Кобда, Комсомол, Мартук, Иргиз, Байганин – объекты по приемке и очистке сточных вод вовсе отсутствуют, что может привести к загрязнению подземных и поверхностных вод. Требует решения вопрос модернизации канализационных очистных сооружений областного центра.

По итогам заседания были приняты соответствующие рекомендации. Как подчеркнул Г. Щегельский, все поднятые вопросы и предложения не останутся без внимания, и члены комитета со своей стороны постараются оказать содействие в их разрешении.